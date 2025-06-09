Європейські ліси більше не рятують клімат: замість поглинання вуглецю вони стають новими джерелами викидів - дослідження
Київ • УНН
Європейські ліси, які десятиліттями поглинали вуглець, тепер викидають його через екстремальну погоду та вирубку. Це ставить під загрозу кліматичні цілі ЄС.
Ліси Європи, які десятиліттями слугували природним щитом проти змін клімату, дедалі частіше стають джерелом викидів вуглецю замість їх поглинання. Через екстремальну погоду, шкідників і надмірну вирубку зусилля щодо досягнення нульового рівня викидів опиняються під загрозою пише УНН із посиланням на NewScientist.
Деталі
Європейські ліси, що покривають майже 40% континенту, опинилися в центрі кліматичної кризи, зазначає видання. Погодні аномалії, поширення шкідників і неконтрольована вирубка дерев спричиняють тривожну тенденцію замість того, щоб поглинати вуглець, ліси починають його викидати, ідеться у публікації.
Цей несподіваний поворот викликає серйозне занепокоєння серед вчених і кліматичних аналітиків. За словами Глена Пітерса з Центру міжнародних кліматичних досліджень CICERO (Норвегія), "багато країн (Європейського Союзу) не досягнуть своїх цілей щодо землекористування та клімату через це падіння поглинача".
Як повідомляється, у деяких державах ситуація вже критична. Наприклад, у січні цього року Фінляндія офіційно визнала, що її ліси перетворилися з поглиначів вуглецю на джерело викидів.
Подібна заява прозвучала і з боку Німеччини - вперше в історії країни. У Чеській Республіці ця проблема існує ще з 2018 року.
Навіть там, де ліси формально залишаються поглиначами, обсяги засвоєння вуглецю стрімко скорочуються.
Так, у Франції лісове поглинання CO₂ зменшилося майже вдвічі за 14 років: з 74,1 млн тонн у 2008 році до 37,8 млн у 2022-му. Схожа динаміка і в Норвегії - з 32 млн тонн у 2010 році до 18 млн тонн у 2022 році
Ці зміни, як наголошує видання, підривають одну з основних опор кліматичної політики ЄС - здатність природних екосистем стримувати глобальне потепління.
Якщо тенденція збережеться, шанси досягти нульового рівня викидів у найближчі десятиліття суттєво зменшаться.
Комісар ЄС заявив, що зміна клімату призведе до більшої кількості війн 05.06.25, 20:53 • 3788 переглядiв