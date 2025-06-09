Європейські ліси більше не рятують клімат: замість поглинання вуглецю вони стають новими джерелами викидів - дослідження

Ліси Європи, які десятиліттями слугували природним щитом проти змін клімату, дедалі частіше стають джерелом викидів вуглецю замість їх поглинання. Через екстремальну погоду, шкідників і надмірну вирубку зусилля щодо досягнення нульового рівня викидів опиняються під загрозою пише УНН із посиланням на NewScientist.

Європейські ліси, що покривають майже 40% континенту, опинилися в центрі кліматичної кризи, зазначає видання. Погодні аномалії, поширення шкідників і неконтрольована вирубка дерев спричиняють тривожну тенденцію замість того, щоб поглинати вуглець, ліси починають його викидати, ідеться у публікації.

Цей несподіваний поворот викликає серйозне занепокоєння серед вчених і кліматичних аналітиків. За словами Глена Пітерса з Центру міжнародних кліматичних досліджень CICERO (Норвегія), "багато країн (Європейського Союзу) не досягнуть своїх цілей щодо землекористування та клімату через це падіння поглинача".

Як повідомляється, у деяких державах ситуація вже критична. Наприклад, у січні цього року Фінляндія офіційно визнала, що її ліси перетворилися з поглиначів вуглецю на джерело викидів.

Подібна заява прозвучала і з боку Німеччини - вперше в історії країни. У Чеській Республіці ця проблема існує ще з 2018 року.

Навіть там, де ліси формально залишаються поглиначами, обсяги засвоєння вуглецю стрімко скорочуються.

Так, у Франції лісове поглинання CO₂ зменшилося майже вдвічі за 14 років: з 74,1 млн тонн у 2008 році до 37,8 млн у 2022-му. Схожа динаміка і в Норвегії - з 32 млн тонн у 2010 році до 18 млн тонн у 2022 році