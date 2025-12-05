Белый дом заявил, что Европа рискует "цивилизационным уничтожением" в результате десятилетий экономического спада, политической цензуры и иммиграции. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Bloomberg.

Детали

Это написано в обновленной стратегии национальной безопасности Соединенных Штатов Америки, которая была представлена в Вашингтоне. Ее уже подписал Дональд Трамп: речь идет о том, что культурные и политические провалы Европы представляют большую угрозу для образа жизни континента, чем его плохие экономические показатели.

Этот экономический упадок омрачается реальной и более суровой перспективой исчезновения цивилизации. Если нынешние тенденции продолжатся, континент станет неузнаваемым за 20 лет или меньше - говорится в отчете.

Контекст

Обновленная стратегия национальной безопасности США предусматривает восстановление отношений с россией, прекращение войны в Украине и недопущение расширения НАТО. Документ также акцентирует внимание на самостоятельном усилении обороны Европы и важности Индо-Тихоокеанского региона.

Напомним

Европейские лидеры обратились с суровым предупреждением к президенту Украины Владимиру Зеленскому: не поддаваться требованиям россии без железобетонных обязательств по безопасности со стороны США.

В то же время США призвали страны Европы заблокировать планы по использованию замороженных активов российского центрального банка для поддержки огромного кредита Украине.