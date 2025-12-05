Европе грозит "цивилизационное уничтожение" из-за экономического спада и иммиграции - Белый дом

$42.180.02
49.230.00
ukenru
14:41 • 276 просмотра
Святой Николай уже прибыл в Украину - пограничникиPhoto
11:17 • 15535 просмотра
Лавина трагедий: почему владельцы клиники Odrex не сотрудничают со следствием?
5 декабря, 08:37 • 17236 просмотра
МВФ назвал дополнительные условия для новой программы с Украиной в дополнение к Бюджету-2026
Эксклюзив
5 декабря, 07:29 • 23088 просмотра
Инфаркт, сгущение крови и диабет: почему энергетики опасны для подростков
4 декабря, 20:25 • 36379 просмотра
Силы обороны поразили одно из крупнейших химических предприятий РФ - Генштаб
4 декабря, 19:56 • 45435 просмотра
Украинская делегация сегодня продолжит переговоры в США, задача – получить полную информацию о том, что прозвучало в России - ЗеленскийVideo
4 декабря, 16:56 • 38913 просмотра
Четыре неизвестных дрона двигались по траектории полета самолета с Зеленским, когда он направлялся в Ирландию - СМИ
Эксклюзив
4 декабря, 15:01 • 66556 просмотра
Отзыв медицинской лицензии Odrex еще не конец: что должен сделать Минздрав, чтобы остановить "конвейер трагедий"
4 декабря, 12:31 • 34791 просмотра
Лоукост-авиакомпании планируют возвращение в Украину: FT узнала, когда
Эксклюзив
4 декабря, 12:12 • 57728 просмотра
Уход за кожей зимой: советы дерматолога, которые уберегут лицо от сухости и раздражений
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+4°
3.2м/с
82%
756мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Освобождение Магамедрасулова из-под стражи не означает оправдания: в чем обвиняют детектива НАБУ и что может быть дальше5 декабря, 06:30 • 30940 просмотра
Трамп сменил архитекторов для бального зала Белого дома5 декабря, 06:50 • 17340 просмотра
оккупанты расстреляли украинского пленного в Свято-Покровском на Донбассе - DeepStatePhoto5 декабря, 08:25 • 7764 просмотра
Шесть областей переведены на аварийные отключения света - Укрэнерго5 декабря, 08:47 • 17622 просмотра
День Святого Николая: традиции, обычаи и запреты11:30 • 13971 просмотра
публикации
День Святого Николая: традиции, обычаи и запреты11:30 • 14053 просмотра
Лавина трагедий: почему владельцы клиники Odrex не сотрудничают со следствием?11:17 • 15535 просмотра
Освобождение Магамедрасулова из-под стражи не означает оправдания: в чем обвиняют детектива НАБУ и что может быть дальше5 декабря, 06:30 • 31042 просмотра
Отзыв медицинской лицензии Odrex еще не конец: что должен сделать Минздрав, чтобы остановить "конвейер трагедий"
Эксклюзив
4 декабря, 15:01 • 66556 просмотра
"Черная пятница" для Пышного и ICU: политолог о том, как отставка Ермака разрушила их иммунитет4 декабря, 12:21 • 50636 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Эмманюэль Макрон
Фридрих Мерц
Урсула фон дер Ляйен
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Германия
Франция
Европа
Реклама
УНН Lite
Netflix объявил о покупке Warner Bros. и HBO12:40 • 4944 просмотра
Трамп сменил архитекторов для бального зала Белого дома5 декабря, 06:50 • 17413 просмотра
Pantone назвал цвет 2026 года: впервые выбран оттенок белогоVideo4 декабря, 14:10 • 23842 просмотра
Парубий, НАБУ, "лабубу" и не только: Google назвал самые популярные запросы украинцев в 2025 году4 декабря, 08:53 • 37769 просмотра
"Для мира": Хегсет заявил, что устроил бы с Трампом, Зеленским и путиным ужин с "российской заправкой" в меню3 декабря, 09:06 • 37860 просмотра
Актуальное
Техника
Социальная сеть
Фильм
Сериал
Беспилотный летательный аппарат

Европе грозит "цивилизационное уничтожение" из-за экономического спада и иммиграции - Белый дом

Киев • УНН

 • 30 просмотра

Белый дом заявил, что Европа рискует "цивилизационным уничтожением" из-за десятилетий экономического спада, политической цензуры и иммиграции. Это указано в обновленной стратегии нацбезопасности США, подписанной Дональдом Трампом.

Европе грозит "цивилизационное уничтожение" из-за экономического спада и иммиграции - Белый дом

Белый дом заявил, что Европа рискует "цивилизационным уничтожением" в результате десятилетий экономического спада, политической цензуры и иммиграции. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Bloomberg.

Детали

Это написано в обновленной стратегии национальной безопасности Соединенных Штатов Америки, которая была представлена в Вашингтоне. Ее уже подписал Дональд Трамп: речь идет о том, что культурные и политические провалы Европы представляют большую угрозу для образа жизни континента, чем его плохие экономические показатели.

Этот экономический упадок омрачается реальной и более суровой перспективой исчезновения цивилизации. Если нынешние тенденции продолжатся, континент станет неузнаваемым за 20 лет или меньше

- говорится в отчете.

Контекст

Обновленная стратегия национальной безопасности США предусматривает восстановление отношений с россией, прекращение войны в Украине и недопущение расширения НАТО. Документ также акцентирует внимание на самостоятельном усилении обороны Европы и важности Индо-Тихоокеанского региона.

Напомним

Европейские лидеры обратились с суровым предупреждением к президенту Украины Владимиру Зеленскому: не поддаваться требованиям россии без железобетонных обязательств по безопасности со стороны США.

В то же время США призвали страны Европы заблокировать планы по использованию замороженных активов российского центрального банка для поддержки огромного кредита Украине.

Евгений Устименко

ПолитикаНовости Мира
Санкции
Война в Украине
Белый дом
Bloomberg L.P.
НАТО
Вашингтон
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Соединённые Штаты
Украина