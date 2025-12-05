Європі загрожує "цивілізаційне знищення" через економічний спад та імміграцію - Білий дім

Білий дім заявив, що Європа ризикує "цивілізаційним знищенням" в результаті десятиліть економічного спаду, політичної цензури та імміграції. Про це повідомляє УНН з посиланням на Bloomberg.

Деталі

Це написано у оновленій стратегії національної безпеки Сполучених Штатів Америки, яка була представлена в Вашингтоні. Її вже підписав Дональд Трамп: йдеться про те, що культурні та політичні провали Європи становлять більшу загрозу для способу життя континенту, ніж його погані економічні показники.

Цей економічний занепад затьмарюється реальною і більш суворою перспективою зникнення цивілізації. Якщо нинішні тенденції продовжаться, континент стане невпізнанним за 20 років або менше - йдеться у звіті.

Контекст

Оновлена стратегія національної безпеки США передбачає відновлення відносин з росією, припинення війни в Україні та недопущення розширення НАТО. Документ також акцентує увагу на самостійному посиленні оборони Європи та важливості Індо-Тихоокеанського регіону.

Нагадаємо

Європейські лідери звернулися з суворим попередженням до президента України Володимира Зеленського: не піддаватися вимогам росії без залізобетонних зобов'язань щодо безпеки з боку США.

Водночас США закликали країни Європи заблокувати плани щодо використання заморожених активів російського центрального банку для підтримки величезного кредиту Україні.