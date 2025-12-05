Європі загрожує "цивілізаційне знищення" через економічний спад та імміграцію - Білий дім

$42.180.02
14:41
Святий Миколай уже прибув в Україну - прикордонникиPhoto
11:17
Лавина трагедій: чому власники клініки Odrex не співпрацюють зі слідством?
5 грудня, 08:37
МВФ назвав додаткові умови для нової програми з Україною на додачу до Бюджету-2026
Ексклюзив
5 грудня, 07:29
Інфаркт, згущення крові та діабет: чому енергетики небезпечні для підлітків
4 грудня, 20:25
Сили оборони уразили одне з найбільших хімічних підприємств рф - Генштаб
4 грудня, 19:56
Українська делегація сьогодні продовжить перемовини у США, завдання – отримати повну інформацію про те, що прозвучало в росії - Зеленський Video
4 грудня, 16:56
Чотири невідомих дрона рухалися по траєкторії польоту літака із Зеленським, коли він прямував до Ірландії - ЗМІ
Ексклюзив
4 грудня, 15:01
Відкликання медичної ліцензії Odrex ще не кінець: що має зробити МОЗ, аби зупинити “конвеєр трагедій”
4 грудня, 12:31
Лоукост-авіакомпанії планують повернення в Україну: FT дізналася, коли
Ексклюзив
4 грудня, 12:12
Догляд за шкірою взимку: поради дерматологині, які збережуть обличчя від сухості та подразнень
Популярнi новини
Звільнення Магамедрасулова з-під варти не означає виправдання: у чому звинувачують детектива НАБУ та що може бути далі5 грудня, 06:30 • 30940 перегляди
Трамп змінив архітекторів для бальної зали Білого дому5 грудня, 06:50 • 17340 перегляди
окупанти розстріляли українського полоненого у Свято-Покровському на Донбасі - DeepStatePhoto5 грудня, 08:25 • 7764 перегляди
Шість областей перевели на аварійні відключення світла - Укренерго5 грудня, 08:47 • 17621 перегляди
День Святого Миколая: традиції, звичаї та заборони11:30 • 13970 перегляди
День Святого Миколая: традиції, звичаї та заборони11:30 • 14116 перегляди
Лавина трагедій: чому власники клініки Odrex не співпрацюють зі слідством?11:17 • 15622 перегляди
Звільнення Магамедрасулова з-під варти не означає виправдання: у чому звинувачують детектива НАБУ та що може бути далі5 грудня, 06:30 • 31102 перегляди
Відкликання медичної ліцензії Odrex ще не кінець: що має зробити МОЗ, аби зупинити “конвеєр трагедій”
Ексклюзив
4 грудня, 15:01 • 66598 перегляди
"Чорна п’ятниця" для Пишного та ICU: політолог про те, як відставка Єрмака зруйнувала їхній імунітет4 грудня, 12:21 • 50668 перегляди
Європі загрожує "цивілізаційне знищення" через економічний спад та імміграцію - Білий дім

Київ • УНН

 • 78 перегляди

Білий дім заявив, що Європа ризикує "цивілізаційним знищенням" через десятиліття економічного спаду, політичної цензури та імміграції. Це зазначено в оновленій стратегії нацбезпеки США, підписаній Дональдом Трампом.

Європі загрожує "цивілізаційне знищення" через економічний спад та імміграцію - Білий дім

Білий дім заявив, що Європа ризикує "цивілізаційним знищенням" в результаті десятиліть економічного спаду, політичної цензури та імміграції. Про це повідомляє УНН з посиланням на Bloomberg.

Деталі

Це написано у оновленій стратегії національної безпеки Сполучених Штатів Америки, яка була представлена в Вашингтоні. Її вже підписав Дональд Трамп: йдеться про те, що культурні та політичні провали Європи становлять більшу загрозу для способу життя континенту, ніж його погані економічні показники.

Цей економічний занепад затьмарюється реальною і більш суворою перспективою зникнення цивілізації. Якщо нинішні тенденції продовжаться, континент стане невпізнанним за 20 років або менше

- йдеться у звіті.

Контекст

Оновлена стратегія національної безпеки США передбачає відновлення відносин з росією, припинення війни в Україні та недопущення розширення НАТО. Документ також акцентує увагу на самостійному посиленні оборони Європи та важливості Індо-Тихоокеанського регіону.

Нагадаємо

Європейські лідери звернулися з суворим попередженням до президента України Володимира Зеленського: не піддаватися вимогам росії без залізобетонних зобов'язань щодо безпеки з боку США.

Водночас США закликали країни Європи заблокувати плани щодо використання заморожених активів російського центрального банку для підтримки величезного кредиту Україні.

Євген Устименко

ПолітикаНовини Світу
Санкції
Війна в Україні
Білий дім
Bloomberg
НАТО
Вашингтон
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Сполучені Штати Америки
Україна