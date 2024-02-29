Европа уже передала Украине все избыточные снаряды - эксперт
Киев • УНН
Европа уже передала Украине все избыточные снаряды - эксперт
Европейские страны уже передали Украине боеприпасы, которые могли, а сейчас происходит процесс запуска мощностей для производства артиллерийских снарядов. Об этом в эксклюзивном комментарии УНН сообщил военный эксперт Михаил Жирохов.
Президент Владимир Зеленский заявлял, что из-за полномасштабной войны стоимость артиллерийских снарядов в мире выросла в 5 раз, однако Украина борется за каждый боеприпас. В то же время эксперты в комментариях УНН отмечали, что на рынке вооружения есть жесткая конкуренция, а россия до сих пор использует свое влияние на страны, которые имеют боеприпасы советского образца для того, чтобы Украина не получала снаряды.
"Каждая европейская страна имеет стандарты НАТО и должна иметь на складах столько боеприпасов, чтобы было достаточно для ведения войны, если не ошибаюсь, 2-2,5 месяца. Поэтому эти снаряды, которые нам передавали до этого, - они были избыточны, и сейчас идет процесс запуска мощностей для выпуска артиллерийских снарядов", - сказал Михаил Жирохов.
В то же время, по его словам, снарядов в мире достаточно, однако нужны деньги на их закупку.
Эксперт также подтвердил, что некоторые страны Европы из-за влияния россии отказывают продавать Украине боеприпасы. Поэтому, отдельные из них, делают это через посредников - другие европейские страны.
Добавим
Абсолютное большинство вооружения ВСУ до начала полномасштабного вторжения было в той или иной степени советским наследием. Поэтому само вооружение, запчасти к нему и боеприпасы производятся по большей части на территории государств бывших членов Варшавского договора. Часть государств, где есть необходимые Украине боеприпасы, являются враждебными - рф и беларусь. От других постсоциалистических стран, вступивших в ЕС (Польша, Чехия и др.), Украина получала всю посильную помощь.
Однако, остается группа Балканских государств, которые, несмотря на евроинтеграционные процессы в некоторых из них и поддержку Украины, до сих пор находятся под сильным влиянием российской федерации. В этих государствах друзья россии до сих пор у власти и существенно влияют на политику своих стран. На практике это проявляется в том, что, несмотря на большую поддержку Украины, они отказываются напрямую поставлять нам вооружение и боеприпасы. Поэтому, Украина вынуждена закупать боеприпасы в этих странах через ряд посредников.
Европа уже передала Украине все избыточные снаряды - эксперт
Европа уже передала Украине все избыточные снаряды - эксперт.
россияне глушат связь в оккупированных городах Украины, чтобы заблокировать работу партизан
Россияне глушат интернет и телефонную связь в оккупированных украинских населенных пунктах, чтобы помешать местным жителям делиться с украинскими силами информацией о передвижении российских войск.
Фонд гарантирования вкладов обвинил журналистов в преследовании вместо адекватного ответа на обращение
Фонд гарантирования вкладов физических лиц обвинил журналистов в преследовании вместо того, чтобы адекватно ответить на их запросы относительно управления Фондом.
НАТО проведет масштабные учения Nordic Response 2024 с участием более 20 тысяч военных
НАТО и страны-партнеры проведут военные учения Nordic Response 2024 в Норвегии, Финляндии и Швеции с 3 по 14 марта, сосредотачиваясь на коллективной обороне Северного региона.
Оккупанты пытаются захватить два населенных пункта на Бахмутском направлении, идут бои - Евлаш
российские войска ведут бои в районе города Богдановка на Бахмутском направлении.
В Армении заявили, что вывод из страны российской военной базы пока не обсуждается
Спикер армянского парламента заявил, что хотя выход из ОДКБ обсуждался в обществе, Армения не принимала решения об этом и не предпринимала юридических действий для приостановления своего членства в оборонном союзе.
"Несколько лет": Костин о том, сколько может длиться трибунал над рф
Генеральный прокурор Украины заявил, что специальный международный трибунал для привлечения к ответственности российских лидеров за агрессию против Украины может длиться несколько лет после его запуска.
путин обвинил США во "вбросе" информации о якобы размещении российского ядерного оружия в космосе
путин отрицает обвинения США в том, что россия планирует разместить ядерное оружие в космосе.
россияне атаковали Купянщину из артиллерии и авиации: ранен 63-летний мужчина
63-летний мирный житель получил ранения в результате авиаудара российских войск по селу Осиновое Купянского района Украины.
Безосновательно выплачивали доплаты: выявлены нарушения в воинских частях 4 областей на более 186 млн грн - Минобороны
Аудиторы обнаружили, что воинские части в четырех областях выплатили более 186 млн грн необоснованного дополнительного вознаграждения некоторым военнослужащим.