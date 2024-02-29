Европа уже передала Украине все избыточные снаряды - эксперт.

Европейские страны уже передали Украине боеприпасы, которые могли, а сейчас происходит процесс запуска мощностей для производства артиллерийских снарядов. Об этом в эксклюзивном комментарии УНН сообщил военный эксперт Михаил Жирохов.

Президент Владимир Зеленский заявлял, что из-за полномасштабной войны стоимость артиллерийских снарядов в мире выросла в 5 раз, однако Украина борется за каждый боеприпас. В то же время эксперты в комментариях УНН отмечали, что на рынке вооружения есть жесткая конкуренция, а россия до сих пор использует свое влияние на страны, которые имеют боеприпасы советского образца для того, чтобы Украина не получала снаряды.

"Каждая европейская страна имеет стандарты НАТО и должна иметь на складах столько боеприпасов, чтобы было достаточно для ведения войны, если не ошибаюсь, 2-2,5 месяца. Поэтому эти снаряды, которые нам передавали до этого, - они были избыточны, и сейчас идет процесс запуска мощностей для выпуска артиллерийских снарядов", - сказал Михаил Жирохов.

В то же время, по его словам, снарядов в мире достаточно, однако нужны деньги на их закупку.

Эксперт также подтвердил, что некоторые страны Европы из-за влияния россии отказывают продавать Украине боеприпасы. Поэтому, отдельные из них, делают это через посредников - другие европейские страны.

Добавим

Абсолютное большинство вооружения ВСУ до начала полномасштабного вторжения было в той или иной степени советским наследием. Поэтому само вооружение, запчасти к нему и боеприпасы производятся по большей части на территории государств бывших членов Варшавского договора. Часть государств, где есть необходимые Украине боеприпасы, являются враждебными - рф и беларусь. От других постсоциалистических стран, вступивших в ЕС (Польша, Чехия и др.), Украина получала всю посильную помощь.

Однако, остается группа Балканских государств, которые, несмотря на евроинтеграционные процессы в некоторых из них и поддержку Украины, до сих пор находятся под сильным влиянием российской федерации. В этих государствах друзья россии до сих пор у власти и существенно влияют на политику своих стран. На практике это проявляется в том, что, несмотря на большую поддержку Украины, они отказываются напрямую поставлять нам вооружение и боеприпасы. Поэтому, Украина вынуждена закупать боеприпасы в этих странах через ряд посредников.