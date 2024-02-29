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Європа вже передала Україні всі надлишкові снаряди - експерт

Київ • УНН

 • 268276 перегляди

Європа вже передала Україні всі надлишкові снаряди - експерт

Європа вже передала Україні всі надлишкові снаряди - експерт

Європейські країни вже передали Україні боєприпаси, які могли, а зараз відбувається процес запуску потужностей для виробництва артилерійських снарядів. Про це в ексклюзивному коментарі УНН повідомив військовий експерт Михайло Жирохов.

Президент Володимир Зеленський заявляв, що через повномасштабну війну вартість артилерійських снарядів у світі зросла у 5 разів, проте Україна бореться за кожний боєприпас. Водночас експерти в коментарях УНН зазначали, що на ринку озброєння є жорстка конкуренція, а росія досі використовує свій вплив на країни, які мають боєприпаси радянського зразку для того, щоб Україна не отримувала снаряди.

"Кожна європейська країна має стандарти НАТО і повинна мати на складах стільки боєприпасів, щоб було достатньо для ведення війни, якщо не помиляюся, 2-2,5 місяці. Тому ці снаряди, що нам передавали до цього, – вони були надлишкові, і зараз іде процес запуску потужностей для випуску артилерійських снарядів", - сказав Михайло Жирохов.

Водночас, за його словами, снарядів у світі достатньо, проте потрібні гроші на їх закупівлю.

Експерт також підтвердив, що деякі країни Європи через вплив росії відмовляють продавати Україні боєприпаси. Тому, окремі з них, роблять це через посередників – інші європейські країни.

Додамо

Абсолютна більшість озброєння ЗСУ до початку повномасштабного вторгнення була в тій чи іншій мірі радянською спадщиною. Тому саме озброєння, запчастини до нього і боєприпаси виробляються здебільшого на території держав колишніх членів Варшавського договору. Частина держав, де є необхідні Україні боєприпаси, є ворожими - рф та білорусь. Від інших постсоціалістичних країн, що вступили до ЄС (Польща, Чехія та ін.), Україна отримувала усю посильну допомогу. 

Однак, залишається група Балканських держав, які, попри євроінтеграційні процеси у деяких з них та підтримку України, досі перебувають під сильним впливом російської федерації. У цих державах друзі росії досі при владі та суттєво впливають на політику своїх країн. На практиці це проявляється у тому, що попри здебільшого підтримку України вони відмовляються напряму постачати нам озброєння та боєприпаси. Тому, Україна змушена закупляти боєприпаси у цих країнах через низку посередників.

Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

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