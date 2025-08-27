Европа рассматривает использование болот как новый щит от россии и потепления
Европейские страны рассматривают восстановление болот как двойное решение для обороны и климата, вдохновляясь опытом Украины 2022 года. Польша и Финляндия уже изучают этот подход, а Польша разработала проект "Восточный щит" за 10 миллиардов злотых.
В Европе считают, что восстановление болотных угодий может не только поглощать вредный углекислый газ, но и служить естественным щитом от вероятных будущих наступлений россиян. Опыт Украины, которая в 2022 году затопила пойму реки Ирпень и фактически сорвала наступление рф на Киев, теперь вдохновляет страны НАТО и ЕС на поиск двойных решений – для обороны и для климата. Об этом говорится в материале Politico, пишет УНН.
Детали
В материале Politico упоминается о том, что в феврале 2022 года, когда российская армия двигалась на столицу Украины, консультант по обороне Александр Дмитриев вспомнил о старой дамбе на Ирпене и убедил военное командование ее взорвать.
Оно (затопление после подрыва – ред.) превращается в непроходимое дерьмо, как говорят джип-парни
План сработал: бронетехника россиян увязла в болоте, и украинские силы смогли уничтожить врага.
В принципе, это остановило российское наступление с севера
Через три года в европейских правительствах вспомнили эту историю. Польша и Финляндия уже заявили, что изучают восстановление болот как способ одновременно укрепить границы и достичь климатических целей. Польское правительство даже разработало уникальный проект "Восточный щит" за 10 миллиардов злотых, в нем предусмотрено создание торфяников и лесных барьеров.
Ученые подчеркивают: торфяники занимают лишь 3% земной поверхности, но удерживают треть мирового углерода. Их осушение превращает почву в источник парниковых газов, тогда как восстановление быстро делает территорию непроходимой.
Это один-два года, и водно-болотные угодья будут полны воды… для обороны это довольно просто и быстро
Однако эксперты предупреждают: такой подход не заменяет традиционную оборону.
Конечно, нам все еще нужна традиционная оборона. Это не должно ее заменить
Пример Украины доказал эффективность болот в военной стратегии, но также показал риски: подтопление разрушило хозяйства и нанесло ущерб местной экосистеме.
Да, это остановило вторжение в Киев… Но это привело к ущербу окружающей среде
Европейские страны, в отличие от Украины, имеют время действовать на опережение – восстанавливать торфяники постепенно, учитывая потребности армии, природы и людей.
Возможно, лучше думать наперед, чем быть вынужденным действовать поспешно
