18861 просмотра
Уход за автомобилем осенью: что нужно знать
17385 просмотра
С завтрашнего дня мужчины в возрасте от 18 до 22 лет включительно могут выезжать за границу - постановление правительства
5486 просмотра
Украина готовится к осеннему всплеску COVID-19: прогнозируют ли в Минздраве локдаун
17888 просмотра
В Харьковской области у рф нет успехов для продвижения вглубь Украины - Демченко
Эксклюзив
18963 просмотра
Эксперт о деле Магамедрасулова: заявления активистов нельзя противопоставлять следствию, которое идет в рамках процессуального кодекса
27 августа, 07:59 • 26265 просмотра
рф ночью атаковала энергетику в шести областях - Минэнерго
27 августа, 07:35 • 66859 просмотра
Как без стресса вернуться к работе после отпуска: 7 проверенных советов
27 августа, 01:39 • 64810 просмотра
Спецпредставитель президента США сообщил, хочет ли Путин завершить войну в Украине
26 августа, 16:15 • 108340 просмотра
Правительство разрешило выезд за границу мужчинам в возрасте от 18 до 22 лет
26 августа, 14:13 • 77150 просмотра
Магнитные бури в сентябре 2025: даты и советы для метеочувствительных
Президенту направлены на подпись законы о Defence City: откроются ли новые перспективы для украинской оборонной промышленности и авиации?
Эксклюзив
26 августа, 17:12 • 81417 просмотра
Вкусные и питательные блюда из картофеля: топ рецептов для каждого столаPhoto26 августа, 14:05 • 78271 просмотра
Испытание на прочность: как украинская авиация остается конкурентоспособной в условиях войны
Эксклюзив
26 августа, 12:42 • 158180 просмотра
Европа рассматривает использование болот как новый щит от россии и потепления

Киев • УНН

 • 114 просмотра

Европейские страны рассматривают восстановление болот как двойное решение для обороны и климата, вдохновляясь опытом Украины 2022 года. Польша и Финляндия уже изучают этот подход, а Польша разработала проект "Восточный щит" за 10 миллиардов злотых.

Европа рассматривает использование болот как новый щит от россии и потепления

В Европе считают, что восстановление болотных угодий может не только поглощать вредный углекислый газ, но и служить естественным щитом от вероятных будущих наступлений россиян. Опыт Украины, которая в 2022 году затопила пойму реки Ирпень и фактически сорвала наступление рф на Киев, теперь вдохновляет страны НАТО и ЕС на поиск двойных решений – для обороны и для климата. Об этом говорится в материале Politico, пишет УНН.

Детали

В материале Politico упоминается о том, что в феврале 2022 года, когда российская армия двигалась на столицу Украины, консультант по обороне Александр Дмитриев вспомнил о старой дамбе на Ирпене и убедил военное командование ее взорвать. 

Оно (затопление после подрыва – ред.) превращается в непроходимое дерьмо, как говорят джип-парни

- объяснял тогда он. 

План сработал: бронетехника россиян увязла в болоте, и украинские силы смогли уничтожить врага. 

В принципе, это остановило российское наступление с севера

- добавил Дмитриев.

Через три года в европейских правительствах вспомнили эту историю. Польша и Финляндия уже заявили, что изучают восстановление болот как способ одновременно укрепить границы и достичь климатических целей. Польское правительство даже разработало уникальный проект "Восточный щит" за 10 миллиардов злотых, в нем предусмотрено создание торфяников и лесных барьеров.

Глава Военного комитета НАТО о размещении контингента в Украине: не обсуждали это в Альянсе23.08.2025, 11:42 • 4076 просмотров

Ученые подчеркивают: торфяники занимают лишь 3% земной поверхности, но удерживают треть мирового углерода. Их осушение превращает почву в источник парниковых газов, тогда как восстановление быстро делает территорию непроходимой. 

Это один-два года, и водно-болотные угодья будут полны воды… для обороны это довольно просто и быстро

- говорит польский эколог Виктор Котовский.

Однако эксперты предупреждают: такой подход не заменяет традиционную оборону. 

Конечно, нам все еще нужна традиционная оборона. Это не должно ее заменить

– подчеркивает немецкий исследователь Францискус Таннебергер.

Пример Украины доказал эффективность болот в военной стратегии, но также показал риски: подтопление разрушило хозяйства и нанесло ущерб местной экосистеме. 

Да, это остановило вторжение в Киев… Но это привело к ущербу окружающей среде

- признает эстонский эколог Авелина Хельм.

Европейские страны, в отличие от Украины, имеют время действовать на опережение – восстанавливать торфяники постепенно, учитывая потребности армии, природы и людей. 

Возможно, лучше думать наперед, чем быть вынужденным действовать поспешно

- добавляет Хельм.

Истребители НАТО перехватили российский самолет-разведчик над Балтийским морем27.08.2025, 04:53 • 3590 просмотров

Степан Гафтко

Война в УкраинеНовости МираТехнологии
НАТО
Балтийское море
Европейский Союз
Финляндия
Европа
Украина
Киев
Польша