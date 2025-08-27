$41.400.03
Догляд на автівкою восени: що потрібно знати
Відзавтра чоловіки віком від 18 до 22 років включно можуть виїжджати за кордон - постанова уряду
Україна готується до осіннього сплеску COVID-19: чи прогнозують у МОЗ локдаун
На Харківщині у рф немає успіхів для просування вглиб України - Демченко
Експерт про справу Магамедрасулова: заяви активістів не можна протиставляти слідству, яке йде в рамках процесуального кодексу
рф уночі атакувала енергетику у шести областях - Міненерго
Як без стресу повернутися до роботи після відпустки: 7 перевірених порад
Cпецпредставник президента США повідомив, чи хоче путін завершити війну в Україні
Уряд дозволив виїзд за кордон чоловікам віком від 18 до 22 років
Магнітні бурі у вересні 2025: дати та поради для метеочутливих
Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Європа розглядає використання боліт як новий щит від росії та потепління

Київ • УНН

Європейські країни розглядають відновлення боліт як подвійне рішення для оборони та клімату, надихаючись досвідом України 2022 року. Польща та Фінляндія вже вивчають цей підхід, а Польща розробила проєкт "Східний щит" за 10 мільярдів злотих.

Європа розглядає використання боліт як новий щит від росії та потепління

В Європі вважають, що відновлення болотяних угідь можуть не лише поглинати шкідливий вуглекислий газ, але і слугувати природним щитом від ймовірних майбутніх наступів росіян. Досвід України, яка у 2022 році затопила заплаву річки Ірпінь і фактично зірвала наступ рф на Київ, тепер надихає країни НАТО та ЄС на пошук подвійних рішень – для оборони й для клімату. Про це йдеться у матеріалі Politico, пише УНН.

Деталі

У матеріалі Politico згадується про те, що у лютому 2022 року, коли російська армія сунула на столицю України, консультант з оборони Олександр Дмитрієв згадав про стару дамбу на Ірпені й переконав військове командування її підірвати. 

Воно (затоплення після підриву – ред.) перетворюється на непрохідне лайно, як кажуть джип-хлопці

- пояснював тоді він. 

План спрацював: бронетехніка росіян загрузла в болоті, і українські сили змогли знищити ворога. 

В принципі, це зупинило російський наступ з півночі

- додав Дмитрієв.

Через три роки в європейських урядах згадали цю історію. Польща та Фінляндія вже заявили, що вивчають відновлення боліт як спосіб водночас зміцнити кордони та досягти кліматичних цілей. Польський уряд навіть розробив унікальний проєкт "Східний щит" за 10 мільярдів злотих, у ньому передбачене створення торфовищ і лісових бар’єрів.

Голова Військового комітету НАТО про розміщення контингенту в Україні: не обговорювали це в Альянсі 23.08.25, 11:42 • 4076 переглядiв

Науковці наголошують: торфовища займають лише 3% земної поверхні, але утримують третину світового вуглецю. Їхнє осушення перетворює ґрунт на джерело парникових газів, тоді як відновлення швидко робить територію непрохідною. 

Це один-два роки, і водно-болотні угіддя будуть повні води… для оборони це досить просто та швидко

- каже польський еколог Віктор Котовський.

Однак експерти попереджають: такий підхід не замінює традиційну оборону. 

Звичайно, нам все ще потрібна традиційна оборона. Це не має її замінити

– підкреслює німецький дослідник Францискус Таннебергер.

Приклад України довів ефективність боліт у військовій стратегії, але також показав ризики: підтоплення зруйнувало господарства та завдало шкоди місцевій екосистемі. 

Так, це зупинило вторгнення в Київ… Але це призвело до шкоди довкіллю

- визнає естонська екологиня Авелійна Гельм.

Європейські країни, на відміну від України, мають час діяти на випередження – відновлювати торфовища поступово, враховуючи потреби армії, природи й людей. 

Можливо, краще думати наперед, ніж бути змушеним діяти поспіхом

- додає Гельм.

Винищувачі НАТО перехопили російський літак-розвідник над Балтійським морем27.08.25, 04:53 • 3588 переглядiв

Степан Гафтко

Війна в УкраїніНовини СвітуТехнології
НАТО
Балтійське море
Європейський Союз
Фінляндія
Європа
Україна
Київ
Польща