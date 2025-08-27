Європа розглядає використання боліт як новий щит від росії та потепління

В Європі вважають, що відновлення болотяних угідь можуть не лише поглинати шкідливий вуглекислий газ, але і слугувати природним щитом від ймовірних майбутніх наступів росіян. Досвід України, яка у 2022 році затопила заплаву річки Ірпінь і фактично зірвала наступ рф на Київ, тепер надихає країни НАТО та ЄС на пошук подвійних рішень – для оборони й для клімату. Про це йдеться у матеріалі Politico, пише УНН.

Деталі

У матеріалі Politico згадується про те, що у лютому 2022 року, коли російська армія сунула на столицю України, консультант з оборони Олександр Дмитрієв згадав про стару дамбу на Ірпені й переконав військове командування її підірвати.

Воно (затоплення після підриву – ред.) перетворюється на непрохідне лайно, як кажуть джип-хлопці - пояснював тоді він.

План спрацював: бронетехніка росіян загрузла в болоті, і українські сили змогли знищити ворога.

В принципі, це зупинило російський наступ з півночі - додав Дмитрієв.

Через три роки в європейських урядах згадали цю історію. Польща та Фінляндія вже заявили, що вивчають відновлення боліт як спосіб водночас зміцнити кордони та досягти кліматичних цілей. Польський уряд навіть розробив унікальний проєкт "Східний щит" за 10 мільярдів злотих, у ньому передбачене створення торфовищ і лісових бар’єрів.

Науковці наголошують: торфовища займають лише 3% земної поверхні, але утримують третину світового вуглецю. Їхнє осушення перетворює ґрунт на джерело парникових газів, тоді як відновлення швидко робить територію непрохідною.

Це один-два роки, і водно-болотні угіддя будуть повні води… для оборони це досить просто та швидко - каже польський еколог Віктор Котовський.

Однак експерти попереджають: такий підхід не замінює традиційну оборону.

Звичайно, нам все ще потрібна традиційна оборона. Це не має її замінити – підкреслює німецький дослідник Францискус Таннебергер.

Приклад України довів ефективність боліт у військовій стратегії, але також показав ризики: підтоплення зруйнувало господарства та завдало шкоди місцевій екосистемі.

Так, це зупинило вторгнення в Київ… Але це призвело до шкоди довкіллю - визнає естонська екологиня Авелійна Гельм.

Європейські країни, на відміну від України, мають час діяти на випередження – відновлювати торфовища поступово, враховуючи потреби армії, природи й людей.

Можливо, краще думати наперед, ніж бути змушеним діяти поспіхом - додає Гельм.

