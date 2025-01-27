Европа осторожно оптимистична относительно заявлений Трампа по Украине - Politico

Европа с осторожным оптимизмом относится к комментариям президента США Дональда Трампа по Украине, сообщает Politico, пишет УНН.

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"Дональд Трамп не терял времени, нервируя европейцев угрозами захватить Гренландию и начать торговые войны. Но есть удивительный случай, когда Европа осторожно оптимистична: Украина", - пишет издание.

Как отмечается, угроза Трампа российскому диктатору владимиру путину в среду ввести новые пошлины и санкции против москвы, если она не достигнет соглашения о прекращении войны, "послала приветственный сигнал европейским союзникам и другим сторонникам Украины".

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"И сторонники Украины в более широком смысле воспринимают это как доказательство того, что он понимает ставки войны так же, как и они, и не бросит Украину - или союзников по НАТО - в будущих отношениях с путиным", - говорится в публикации.

При этом издание отмечает, что "есть и другие ранние признаки, которые дали украинцам и европейским союзникам проблески оптимизма: Трамп укомплектовал свой кабинет видными ястребами по россии, такими как советник национальной безопасности Майк Уолц и госсекретарь Марко Рубио", он начал новую кампанию по повышению контрольных показателей расходов НАТО на оборону до 5 процентов ВВП, и "некоторые республиканские союзники Трампа на Капитолийском холме остаются непоколебимыми проукраинскими".

"Я бы солгал, если бы сказал, что мы не нервничаем" по поводу возвращения Трампа, сказал европейский посол, которому была предоставлена анонимность для откровенного разговора. "Мы готовимся ко многим головным болям, но одна область, в которой я рискну быть осторожно оптимистичным, - это Украина и НАТО", - отметил он.

Другие проукраинские республиканцы, как отмечается, указывают на тот факт, что в 2019 году Трамп отказался от грандиозной сделки по ядерным вопросам с северокорейским лидером Ким Чен Ыном, несмотря на всю шумиху вокруг исторического саммита. Он, как указано, мог бы сделать то же самое в переговорах с путиным по Украине.

"Он понимает ставки с путиным, - сказал один чиновник администрации. - Он понимает плохую сделку, когда видит ее, и может снова уйти".

Как сообщается, "еще одно преимущество, на которое указывают инсайдеры администрации: скандал "Russiagate", который омрачил его первую администрацию из-за роли, которую москва тайно играла в попытках помочь его выборам, определенно остается в зеркале заднего вида в их глазах".

"У него нет этого дополнительного багажа Russiagate, который затмевает все его сообщения и положения на этот раз, - сказал другой новый чиновник администрации. - И говорите, что хотите о его методах, но действительно ли вы думаете, что он хочет, чтобы его называли в учебниках истории как "человека, который потерял Украину"?".

"Война также изменила консенсус в Европе в сторону мнения Трампа о том, что члены НАТО должны тратить больше на собственную оборону", - указывает издание.

Человек, знакомый с мыслями Трампа об Украине, которому была предоставлена анонимность для откровенного разговора, сказал, что "начальные комментарии президента о прекращении войны следует воспринимать серьезно", пишет издание. Его попытки оказать публичное давление на путина, создать рычаги влияния на переговорах, согласуются с его давним интересом играть решающую роль в любых сделках, сказал этот человек.

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При этом издание отмечает, что "пошлины и санкции - это далеко не те деньги и оружие, которые администрация Байдена направила на поддержку Украины". Трамп, как указано, разнервировал европейских союзников своей зацикленностью на Гренландии и открытой поддержкой им и его союзниками крайне правых политических партий в Европе, "многие из которых имеют связи или близки с путиным". "Гренландия и вмешательство в политику Великобритании и выборы в Германии вызывают большое беспокойство", - сказал представитель ЕС, который при этом признал, что его первоначальные заявления о россии и войне в Украине были "достаточно многообещающими".

И непредсказуемость Трампа, как отмечается, уже вызывает головную боль в политических кругах, на фоне того, как законодатели-демократы возмущаются из-за обещаний президента США о потенциально дорогих торговых войнах и пламенных звонков лидерам союзников в Дании по поводу Гренландии. "Я пока не знаю, как политика Трампа в отношении россии может быть хуже, но это Трамп, и он настолько непредсказуем и мелочен, что всегда может быть хуже, - сказала член Палаты представителей - демократ Сара Джейкобс. - Давайте не будем делать вид, что он проводит внешнюю политику каким-то нормальным образом".

Кроме того, пишет издание, если Трамп и наполняет некоторые углы своей команды ястребами по россии, другие углы он заполняет скептиками относительно продолжения отправки помощи Украине. Наиболее ярким примером, как сообщается, является "вице-президент Джей Ди Вэнс, который как сенатор выступал против продолжения военной поддержки США Украины, утверждая, что Вашингтон должен мобилизовать все свои военные ресурсы для противостояния Китаю". Экс-вице-президент США Майк Пенс при этом, как отмечается, преуменьшил значение взглядов Вэнса на Украину. "Да, он был автором законопроекта о прекращении финансирования Украины. Но я ожидаю, что он уступит взглядам президента Трампа по всем этим вопросам", - сказал Пенс.

"Другие аналитики считают, что Трамп, в отличие от бывшего президента Джо Байдена, не рассматривает войну как серьезную угрозу глобальной демократии, что увеличивает риск того, что он согласится на плохую сделку с путиным", - пишет издание.

"Европейские чиновники также опасаются, что любая сделка с путиным, которая прекратит военные действия в Украине, только даст путину время перевооружиться и перегруппировать свою армию, которая устала от войны, чтобы начать новые атаки спустя годы", - отмечает издание. "Трамп также должен сосредоточиться не только на том, что дать путину, но и на том, что дать Зеленскому, включая, прежде всего, эффективные, долгосрочные гарантии безопасности, - сказал Майкл Макфол, бывший посол США в россии. - Простое умиротворение путина не приведет к миру".

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