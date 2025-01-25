У Трампа не исключают использование замороженных активов рф для военной помощи Украине

Президент США Дональд Трамп может рассмотреть возможность направить Украине больше американской военной помощи, оплаченной замороженными российскими активами, сообщил спецпредставитель Трампа по Украине и россии Кит Келлог, пишет УНН со ссылкой на New York Post.

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Это принесет пользу не только Украине, но и американской оборонной промышленности, сказал отставной генерал-лейтенант.

Отметив, что вооружение Украины все еще является "важной частью" достижения мира, Келлог сказал, что есть "другие части, которые являются не менее важными, и я думаю, что президент это понимает".

"У вас есть все эти варианты, и вы хотите представить президенту Соединенных Штатов несколько вариантов, чтобы мы могли выбрать, какой из них он захочет", - сказал он Fox News.

"Но я думаю, мы всегда говорили об этом - мы говорили об этом неоднократно - об использовании замороженных российских активов для этого, для покупки американского оружия", - продолжил он.

"Это одна часть головоломки, которую нужно обсудить, и она будет на столе, с президентом, чтобы обсудить ее, но это не та часть, которая должна решить проблему", - указал он.

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