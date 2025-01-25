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У Трампа не исключают использование замороженных активов рф для военной помощи Украине

У Трампа не исключают использование замороженных активов рф для военной помощи Украине

Киев  •  УНН

 • 4933 просмотра

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Спецпредставитель Трампа Кит Келлог заявил о возможности использования замороженных российских активов для закупки американского оружия для Украины. Это принесет пользу как Украине, так и оборонной промышленности США.

Президент США Дональд Трамп может рассмотреть возможность направить Украине больше американской военной помощи, оплаченной замороженными российскими активами, сообщил спецпредставитель Трампа по Украине и россии Кит Келлог, пишет УНН со ссылкой на New York Post.

Детали

Это принесет пользу не только Украине, но и американской оборонной промышленности, сказал отставной генерал-лейтенант.

Отметив, что вооружение Украины все еще является "важной частью" достижения мира, Келлог сказал, что есть "другие части, которые являются не менее важными, и я думаю, что президент это понимает".

"У вас есть все эти варианты, и вы хотите представить президенту Соединенных Штатов несколько вариантов, чтобы мы могли выбрать, какой из них он захочет", - сказал он Fox News.

"Но я думаю, мы всегда говорили об этом - мы говорили об этом неоднократно - об использовании замороженных российских активов для этого, для покупки американского оружия", - продолжил он.

"Это одна часть головоломки, которую нужно обсудить, и она будет на столе, с президентом, чтобы обсудить ее, но это не та часть, которая должна решить проблему", - указал он.

Кэллог: снижение цены на нефть может стать ключом к завершению войны в Украине25.01.25, 08:50 • 8217 просмотров

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

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