У Трампа не виключають використання заморожених активів рф для військової допомоги Україні

Президент США Дональд Трамп може розглянути можливість надіслати Україні більше американської військової допомоги, оплаченої замороженими російськими активами, повідомив спецпредставник Трампа по Україні та росії Кіт Келлог, пише УНН з посиланням на New York Post.

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Це принесе користь не лише Україні, а й американській оборонній промисловості, сказав відставний генерал-лейтенант.

Зазначивши, що озброєння України все ще є "важливою частиною" досягнення миру, Келлог сказав, що є "інші частини, які є не менш важливими, і я думаю, що президент це розуміє".

"У вас є всі ці варіанти, і ви хочете представити президенту Сполучених Штатів кілька варіантів, щоб ми могли вибрати, який із них він захоче", - сказав він Fox News.

"Але я думаю, ми завжди говорили про це - ми говорили про це неодноразово - про використання заморожених російських активів для цього, для купівлі американської зброї", - продовжив він.

"Це одна частина головоломки, яку потрібно обговорити, і вона буде на столі, з президентом, щоб обговорити її, але це не та частина, яка має вирішити проблему", - вказав він.

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