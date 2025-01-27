Європа обережно оптимістична щодо заяв Трампа по Україні - Politico

Європа з обережним оптимізмом ставиться до коментарів президента США Дональда Трампа щодо України, повідомляє Politico, пише УНН.

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"Дональд Трамп не гаяв часу, нервуючи європейців погрозами захопити Гренландію і розпочати торговельні війни. Але є дивовижний випадок, коли Європа обережно оптимістична: Україна", - пише видання.

Як зазначається, погроза Трампа російському диктаторові володимиру путіну в середу запровадити нові мита та санкції проти москви, якщо вона не досягне угоди про припинення війни, "надіслала вітальний сигнал європейським союзникам та іншим прихильникам України".

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"І прихильники України в більш широкому розумінні сприймають це як доказ того, що він розуміє ставки війни так само, як і вони, і не кине Україну - чи союзників по НАТО - у майбутніх відносинах з путіним", - ідеться у публікації.

При цьому видання зауважує, що "є й інші ранні ознаки, які дали українцям та європейським союзникам проблиски оптимізму: Трамп укомплектував свій кабінет видними яструбами по росії, такими як радник національної безпеки Майк Волц та держсекретар Марко Рубіо", він розпочав нову кампанію з підвищення контрольних показників витрат НАТО на оборону до 5 відсотків ВВП, і "деякі республіканські союзники Трампа на Капітолійському пагорбі залишаються непохитними проукраїнськими".

"Я б збрехав, якби сказав, що ми не нервуємо" з приводу повернення Трампа, сказав європейський посол, якому було надано анонімність для відвертої розмови. "Ми готуємося до багатьох головних болів, але одна область, у якій я ризикну бути обережно оптимістичним, - це Україна та НАТО", - зазначив він.

Інші проукраїнські республіканці, як зазначається, вказують на той факт, що у 2019 році Трамп відмовився від грандіозної угоди з ядерних питань з північнокорейським лідером Кім Чен Ином, попри весь галас навколо історичного саміту. Він, як вказано, міг би зробити те саме в переговорах з путіним щодо України.

"Він розуміє ставки з путіним, - сказав один чиновник адміністрації. - Він розуміє погану угоду, коли бачить її, і може знову піти".

Як повідомляється, "ще одна перевага, на яку вказують інсайдери адміністрації: скандал "Russiagate", який затьмарив його першу адміністрацію через роль, яку москва таємно грала у спробах допомогти його виборам, безперечно залишається в дзеркалі заднього виду в їхніх очах".

"У нього немає цього додаткового багажу Russiagate, який затьмарює всі його повідомлення та положення цього разу, - сказав інший новий чиновник адміністрації. - І кажіть, що хочете про його методи, але чи справді ви думаєте, що він хоче, щоб його називали в підручниках історії як "людину, яка втратила Україну"?".

"Війна також змінила консенсус у Європі у бік думки Трампа про те, що члени НАТО повинні витрачати більше на власну оборону", - вказує видання.

Людина, знайома з думками Трампа про Україну, якій було надано анонімність для відвертої розмови, сказала, що "початкові коментарі президента про припинення війни слід сприймати серйозно", пише видання. Його спроби чинити публічний тиск на путіна, створити важелі впливу на переговорах, узгоджуються з його давнім інтересом відігравати вирішальну роль у будь-яких угодах, сказала ця людина.

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При цьому видання зауважує, що "мита та санкції - це далеко не ті гроші та зброя, які адміністрація Байдена направила на підтримку України". Трамп, як вказано, знервував європейських союзників своєю зацикленістю на Гренландії та відкритою підтримкою ним та його союзниками крайніх правих політичних партій у Європі, "багато з яких мають зв'язки чи близькі з путіним". "Гренландія та втручання у політику Великої Британії та вибори в Німеччині викликають велике занепокоєння", - сказав представник ЄС, який при цьому визнав, що його початкові заяви про росію та війну в Україні були "досить багатообіцяючими".

І непередбачуваність Трампа, як зазначається, уже викликає головний біль у політичних колах, на тлі того, як законодавці-демократи обурюються через обіцянки президента США про потенційно дорогі торгові війни та полум'яні дзвінки лідерам союзників у Данії з приводу Гренландії. "Я поки не знаю, як політика Трампа щодо росії може бути гіршою, але це Трамп, і він настільки непередбачуваний і дріб'язковий, що завжди може бути гіршим, - сказала члена Палати представників - демократ Сара Джейкобс. - Давайте не будемо вдавати, що він проводить зовнішню політику якимось нормальним чином".

Окрім того, пише видання, якщо Трамп і наповнює деякі кути своєї команди яструбами щодо росії, інші кути він заповнює скептиками щодо продовження відправки допомоги Україні. Найбільш яскравим прикладом, як повідомляється, є "віцепрезидент Джей Ді Венс, який як сенатор виступав проти продовження військової підтримки США України, стверджуючи, що Вашингтон повинен мобілізувати всі свої військові ресурси для протистояння Китаю". Ексвіцепрезидент США Майк Пенс при цьому, як зазначається, применшив значення поглядів Венса на Україну. "Так, він був автором законопроекту про припинення фінансування України. Але я очікую, що він поступиться поглядам президента Трампа з усіх цих питань", - сказав Пенс.

"Інші аналітики вважають, що Трамп, на відміну від колишнього президента Джо Байдена, не розглядає війну як серйозну загрозу глобальній демократії, що збільшує ризик того, що він погодиться на погану угоду з путіним", - пише видання.

"Європейські чиновники також побоюються, що будь-яка угода з путіним, яка припинить військові дії в Україні, тільки дасть путіну час переозброїтися і перегрупувати свою армію, яка втомилася від війни, щоб розпочати нові атаки через роки", - зазначає видання. "Трамп також повинен зосередитися не тільки на тому, що дати путіну, але і на тому, що дати Зеленському, включаючи, перш за все, ефективні, довгострокові гарантії безпеки, - сказав Майкл Макфол, колишній посол США в росії. - Просте умиротворення путіна не приведе до миру".

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