Европа должна увеличить военные расходы для сдерживания россии - премьер Дании

Эксклюзив
рф атакует энергетику не только зимой: в Укрэнерго рассказали, что делают для укрепления энергосистемы
  •  19921 просмотра

рф атакует энергетику не только зимой: в Укрэнерго рассказали, что делают для укрепления энергосистемы

Эксклюзив
В СНБО прокомментировали возможность открытия воздушного пространства в Украине
  •  113010 просмотра

В СНБО прокомментировали возможность открытия воздушного пространства в Украине

Эксклюзив
Более 500 лингвистических экспертиз по фактам российской агрессии было проведено в прошлом году - КНИИСЭ
  •  130760 просмотра

Более 500 лингвистических экспертиз по фактам российской агрессии было проведено в прошлом году - КНИИСЭ

Эксклюзив
Большие страсти и нервозность: гороскоп для всех знаков Зодиака на 26 февраля – 3 марта
  •  131481 просмотра

Большие страсти и нервозность: гороскоп для всех знаков Зодиака на 26 февраля – 3 марта

Эксклюзив
На мировом рынке вооружения сейчас дефицит, купить боеприпасы очень сложно - эксперт
  •  138776 просмотра

На мировом рынке вооружения сейчас дефицит, купить боеприпасы очень сложно - эксперт

Эксклюзив
ФГВФЛ остановил выплаты девятой очереди кредиторов банка "Конкорд", несмотря на достаточное количество средств на счетах - экс-глава правления банка
  •  137090 просмотра

ФГВФЛ остановил выплаты девятой очереди кредиторов банка "Конкорд", несмотря на достаточное количество средств на счетах - экс-глава правления банка

Эксклюзив
Федоров о "выборах" на временно оккупированных территориях Запорожской области: рф завезла сотни агитаторов и организаторов
  •  129734 просмотра

Федоров о "выборах" на временно оккупированных территориях Запорожской области: рф завезла сотни агитаторов и организаторов

Эксклюзив
Кулеба о трибунале по преступлениям россии: Украина настаивает, что он должен иметь юрисдикцию в отношении президента, премьера и главы мида рф
25.02.24  •  148564 просмотра

Кулеба о трибунале по преступлениям россии: Украина настаивает, что он должен иметь юрисдикцию в отношении президента, премьера и главы мида рф

Украина имеет план нового контрнаступления – Зеленский
25.02.24  •  157261 просмотра

Украина имеет план нового контрнаступления – Зеленский

С начала войны СБУ обнаружила обнаружила обнаружила 7 типов вражеских "жучков" у представителей Сил обороны - Малюк
25.02.24  •  143240 просмотра

С начала войны СБУ обнаружила обнаружила обнаружила 7 типов вражеских "жучков" у представителей Сил обороны - Малюк

Рубрики
Главная
Политика
Война
Экономика
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Экслюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив
Ночная тема
Ночная тема

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Актуальные люди
Актуальные места
Актуальное
Loading...

Loading...

Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
mette-frederiksenМетте Фредериксен
financial-timesFinancial Times
yevropeiskii-sovetЕвропейский совет
natoNATO
sharl-mishelШарль Мишель
daniyaДания
yevropaЕвропа
ukrainaУкраина
varianty-f-16-fighting-falcon-vid-general-dynamicsF-16 Fighting Falcon
Loading...
Новости по теме

Европа должна увеличить военные расходы для сдерживания россии - премьер Дании

Европа должна увеличить военные расходы, чтобы сдерживать более агрессивную россию, считает премьер-министр Дании Метте Фредериксен.

Политика •   •  1186 просмотра
Европа должна увеличить военные расходы для сдерживания россии - премьер Дании

Блокада на границе с Польшей: польские фермеры продолжают протест на 6 пунктах пропуска, в очередях около 2100 грузовиков

Польские фермеры продолжают блокировать движение грузовиков на шести пунктах пропуска на границе с Украиной, из-за чего около 2100 грузовиков стоят в очереди в ожидании пересечения границы.

Общество •   •  1974 просмотра
Блокада на границе с Польшей: польские фермеры продолжают протест на 6 пунктах пропуска, в очередях около 2100 грузовиков

россияне ночью попали по складу с семенами подсолнечника в Сумской области, значительную часть спасли от пламени - ГСЧС

Склад, где хранились семена подсолнечника в Сумской области Украины, попал под вражеский обстрел и загорелся, но пожарные смогли разобрать поврежденные конструкции и потушить пламя, спасая значительную часть семян.

Война •   •  4085 просмотра
россияне ночью попали по складу с семенами подсолнечника в Сумской области, значительную часть спасли от пламени - ГСЧС

От знаний может зависеть жизнь: "МХП-Громаді" присоединился к обустройству классов безопасности в украинских школах

Благотворительный фонд "МХП-Громаді" помогает с обустройством классов безопасности в школах. Такие классы оборудованы, в частности, манекенами для сердечно-легочной реанимации, симуляторами критического кровотечения, турникетами и аптечками.

Общество •   •  5384 просмотра
От знаний может зависеть жизнь: "МХП-Громаді" присоединился к обустройству классов безопасности в украинских школах

рф атакует энергетику не только зимой: в Укрэнерго рассказали, что делают для укрепления энергосистемы

Укрэнерго способно транспортировать необходимые объемы электроэнергии в любой регион, одновременно укрепляя инфраструктуру, чтобы минимизировать перебои от возможных обстрелов со стороны России.

Война •   •  19921 просмотра
Эксклюзив
рф атакует энергетику не только зимой: в Укрэнерго рассказали, что делают для укрепления энергосистемы

На Киевщине нетрезвый водитель легковушки врезался в автобус: среди пострадавших есть дети

Пьяный 60-летний водитель врезался в автобус в селе Требухов, травмировав 4-летнего мальчика, 17-летнюю девушку и еще двух человек, уровень алкоголя в крови которого превышал допустимую норму.

Общество •   •  5835 просмотра
На Киевщине нетрезвый водитель легковушки врезался в автобус: среди пострадавших есть дети

Фонд гарантирования вкладов физлиц закупил модули оперативной памяти по завышенным ценам

Фонд гарантирования вкладов физических лиц переплатил минимум 219,6 тыс. грн за 72 модуля оперативной памяти, приобретя их по завышенным ценам.

Общество •   •  6662 просмотра
Фонд гарантирования вкладов физлиц закупил модули оперативной памяти по завышенным ценам

Конференция по поддержке Украины в Париже: Дуда подвел итоги

Президент Польши сообщил об отсутствии консенсуса у европейских лидеров относительно введения войск в Украину, впрочем есть предложение подготовить значительную партию боеприпасов, чтобы помочь Украине.

Политика •   •  16061 просмотра
Конференция по поддержке Украины в Париже: Дуда подвел итоги

В Запорожье во время воздушной тревоги прогремел взрыв - ОВА

В Запорожье во время воздушной тревоги был слышен взрыв.

Война •   •  15873 просмотра
В Запорожье во время воздушной тревоги прогремел взрыв - ОВА

В Кировоградской области во время ночной атаки рф есть сбивание, без последствий - ОВА

Глава Кировоградской областной военной администрации сообщил, что во время ночной ракетной и беспилотной атаки российских войск отработали украинские средства противовоздушной обороны, есть сбивание, без последствий в Кировоградской области.

Война •   •  17368 просмотра
В Кировоградской области во время ночной атаки рф есть сбивание, без последствий - ОВА