Европа должна увеличить военные расходы для сдерживания россии - премьер Дании

Чтобы сдержать "более агрессивную россию", Европа должна увеличить финансирование обороны и безопасности путем сокращения расходов на социальное обеспечение и снижения налогов. Об этом заявила премьер-министр Дании Метте Фредериксен, сообщает УНН со ссылкой на Financial Times.

Детали

По словам Фредериксен, "наивный" континент должен избежать ошибок 1930-х годов и "активизировать и наращивать" свою оборонную промышленность, чтобы сдержать империалистическую россию, которая сделала Украину "своей первой целью".

"Свобода имеет свою цену. С точки зрения Европы мы должны признать, что не тратили достаточно средств на собственную оборону и безопасность", - заявила премьер.

Она отметила, что после окончания холодной войны в начале 1990-х годов Дания и другие страны сократили военные бюджеты. И добавила: "Когда мы это сделали, мы смогли потратить больше денег на социальное обеспечение или снижение налогов. Нам нужно начать разговор о том, что если мир меняется в том направлении, в котором я думаю, то нельзя тратить пенни, или доллар, или евро, или крону дважды".

Как отмечает Financial Times, заявление Фредериксен прозвучало на фоне других предупреждений европейских лидеров о том, что россия быстро перевооружается и может в течение нескольких лет напасть на одну из стран НАТО.

Издание пишет, что высказывания Фредериксен имеют большое значение, поскольку в свое время о ней говорили как о возможном будущем главе НАТО и пророчили как потенциального преемника Шарля Мишеля на посту президента Европейского совета. Она также является одним из самых активных сторонников Украины.

Дополнение

22 февраля в Дании анонсировали новый пакет военной помощи Украине на сумму почти 250 млн долл.

Минобороны Дании 22 февраля сообщало, что Украина может рассчитывать на получение первых датских истребителей F-16 этим летом.

23 февраля премьер-министр Дании Метте Фредериксен выразила надежду, что Украина сможет получить датские истребители F-16 еще до лета.