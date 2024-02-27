Європа має збільшити військові витрати для стримування росії - прем'єрка Данії

Щоб стримати "більш агресивну росію", Європа повинна збільшити фінансування оборони і безпеки шляхом скорочення витрат на соціальне забезпечення і зниження податків. Про це заявила прем'єр-міністерка Данії Метте Фредеріксен, повідомляє УНН з посиланням на Financial Times.

Деталі

За словами Фредеріксен, "наївний" континент повинен уникнути помилок 1930-х років і "активізувати та нарощувати" свою оборонну промисловість, щоб стримати імперіалістичну росію, яка зробила Україну "своєю першою ціллю".

"Свобода має свою ціну. З точки зору Європи ми маємо визнати, що не витрачали достатньо коштів на власну оборону і безпеку", - заявила прем'єрка.

Вона зазначила, що після закінчення холодної війни на початку 1990-х років Данія та інші країни скоротили військові бюджети. Та додала: "Коли ми це зробили, ми змогли витратити більше грошей на соціальне забезпечення або зниження податків. Нам потрібно почати розмову про те, що якщо світ змінюється в тому напрямку, в якому я думаю, то не можна витрачати пенні, або долар, або євро, або крону двічі".

Як зазначає Financial Times, заява Фредеріксен пролунала на тлі інших попереджень європейських лідерів про те, що росія швидко переозброюється і може протягом кількох років напасти на одну з країн НАТО.

Видання пише, що висловлювання Фредеріксен мають неабияке значення, оскільки свого часу про неї говорили як про можливого майбутнього главу НАТО і пророкували як потенційного наступника Шарля Мішеля на посаді президента Європейської ради. Вона також є одним із найактивніших прихильників України.

Доповнення

22 лютого у Данії анонсували новий пакет військової допомоги Україні на суму майже 250 млн дол.

Міноборони Данії 22 лютого повідомляло, що Україна може розраховувати на отримання перших данських винищувачів F-16 цього літа.

23 лютого прем'єр-міністерка Данії Метте Фредеріксен висловила сподівання, що Україна зможе отримати данські винищувачі F-16 ще до літа.