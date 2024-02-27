Європа має збільшити військові витрати для стримування росії - прем'єрка Данії

$41.400.00
45.840.00
ukenru
Українські міста оголошують Дні жалоби через страшну ракетну атаку росії по Сумах
13 квітня, 16:43 • 10828 перегляди

Українські міста оголошують Дні жалоби через страшну ракетну атаку росії по Сумах

12 квітня, 10:15 • 73719 перегляди

Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається

Ексклюзив
12 квітня, 06:00 • 156613 перегляди

У сучасній війні без космосу ніяк – експерт пояснив, навіщо Україні власні Космічні сили

12 квітня, 05:00 • 154636 перегляди

Вербна неділя 13 квітня: правила й суворі заборони

11 квітня, 18:06 • 127262 перегляди

П’ять неперевершених мюзиклів: що подивитися весняними вихідними

Ексклюзив
11 квітня, 17:02 • 134459 перегляди

Регулювання має бути комплексним: у Раді вказали, що виробники також мають нести відповідальність за ціни на ліки

Ексклюзив
11 квітня, 15:51 • 86131 перегляди

Україна спроможна виробляти достатню кількість дронів на оптоволоконні для Сил оборони - Камишін

11 квітня, 13:43 • 93483 перегляди

Зеленський повідомив про санкції проти пропагандистів і тіньового флоту рф: хто у списку

11 квітня, 11:26 • 99085 перегляди

На "Рамштайні" виділили рекордні 21 млрд євро військової допомоги Україні

Ексклюзив
11 квітня, 10:35 • 89810 перегляди

Ексспівробітник АРМА сумнівається, що теруправління можуть моніторити ухвали про обшук без відома Києва

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+7°
2.4м/с
63%
Популярнi новини

Ракетний удар окупантів по Сумах: кількість загиблих зросла до 34 людей

13 квітня, 16:18 • 4628 перегляди

Найкращі та найгірші образи Блейк Лайвлі: від Versace до Michael Kors

13 квітня, 18:16 • 3464 перегляди

"Монумент непокори": Трамп відкрив пам’ятник самому собі

13 квітня, 19:08 • 6686 перегляди

Захисники українського неба знищили понад пів тисячі ворожих цілей за тиждень

13 квітня, 19:11 • 5682 перегляди

В Одесі пролунали вибухи, містян закликають бути обережними

13 квітня, 19:17 • 5820 перегляди
Публікації

Вербна неділя 13 квітня: правила й суворі заборони

12 квітня, 05:00 • 154636 перегляди

Легалізація віртуальної валюти в Україні: в Нацкомісії з цінних паперів розповіли про підготовку законопроєкту
Ексклюзив

11 квітня, 09:11 • 224901 перегляди

Рідкісноземельний розлом: як США і Китай загострюють глобальну економічну турбулентність
Ексклюзив

10 квітня, 15:28 • 374190 перегляди

Ціни на ліки поза списками МОЗ зростають: моніторинг станом на квітень

10 квітня, 13:51 • 310342 перегляди

Оподаткування криптовалюти в Україні: що пропонують в Нацкомісії з цінних паперів

9 квітня, 12:27 • 418375 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Денис Шмигаль

Кіт Келлогг

Еммануель Макрон

Актуальні місця

Суми

Україна

Сполучені Штати

Харків

Донецька область

Реклама
УНН Lite

Найкращі та найгірші образи Блейк Лайвлі: від Versace до Michael Kors

13 квітня, 18:16 • 3598 перегляди

The Prodigy вшанували Кіта Флінта лазерним силуетом на Coachella

13 квітня, 13:03 • 15285 перегляди

Мелоні подарувала королю Чарльзу III іменну банку Nutella з золотим написом

12 квітня, 13:05 • 32119 перегляди

"Створіть свій резервний фонд": міленіали у США діляться порадами виживання в період рецесії на TikTok

12 квітня, 10:08 • 28890 перегляди

П’ять неперевершених мюзиклів: що подивитися весняними вихідними

11 квітня, 18:06 • 127262 перегляди
Актуальне

9K720 Iskander

Літні Олімпійські ігри 2024

The Guardian

T-72

БМ-27 «Ураган»

Європа має збільшити військові витрати для стримування росії - прем'єрка Данії

Київ • УНН

 • 24052 перегляди

Європа повинна збільшити військові витрати, щоб стримувати більш агресивну росію, вважає прем'єр-міністерка Данії Метте Фредеріксен.

Європа має збільшити військові витрати для стримування росії - прем'єрка Данії

Щоб стримати "більш агресивну росію", Європа повинна збільшити фінансування оборони і безпеки шляхом скорочення витрат на соціальне забезпечення і зниження податків. Про це заявила прем'єр-міністерка Данії Метте Фредеріксен, повідомляє УНН з посиланням на Financial Times.

Деталі 

За словами Фредеріксен, "наївний" континент повинен уникнути помилок 1930-х років і "активізувати та нарощувати" свою оборонну промисловість, щоб стримати імперіалістичну росію, яка зробила Україну "своєю першою ціллю".

"Свобода має свою ціну. З точки зору Європи ми маємо визнати, що не витрачали достатньо коштів на власну оборону і безпеку", - заявила прем'єрка. 

Вона зазначила, що після закінчення холодної війни на початку 1990-х років Данія та інші країни скоротили військові бюджети. Та додала: "Коли ми це зробили, ми змогли витратити більше грошей на соціальне забезпечення або зниження податків. Нам потрібно почати розмову про те, що якщо світ змінюється в тому напрямку, в якому я думаю, то не можна витрачати пенні, або долар, або євро, або крону двічі".

Як зазначає Financial Times, заява Фредеріксен пролунала на тлі інших попереджень  європейських лідерів про те, що росія швидко переозброюється і може протягом кількох років напасти на одну з країн НАТО. 

Видання пише, що висловлювання Фредеріксен мають неабияке значення, оскільки свого часу про неї говорили як про можливого майбутнього главу НАТО і пророкували як потенційного наступника Шарля Мішеля на посаді президента Європейської ради. Вона також є одним із найактивніших прихильників України. 

Доповнення 

22 лютого у Данії анонсували новий пакет військової допомоги Україні на суму майже 250 млн дол.

Міноборони Данії 22 лютого повідомляло, що Україна може розраховувати на отримання перших данських винищувачів F-16 цього літа.

23 лютого прем'єр-міністерка  Данії Метте Фредеріксен висловила сподівання, що Україна зможе отримати данські винищувачі F-16  ще до літа.

Тетяна Краєвська

Тетяна Краєвська

Політика
Метте Фредеріксен
Financial Times
Європейська Рада
NATO
Шарль Мішель
Данія
Європа
Україна
F-16 Fighting Falcon
Brent
$64.74
Bitcoin
$84,320.40
S&P 500
$5,340.01
Tesla
$246.88
Газ TTF
$33.46
Золото
$3,238.52
Ethereum
$1,612.91