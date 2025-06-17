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Еврокомиссия предлагает меры, которые помогут ускорить инвестиции в оборону в ЕС

Киев • УНН

 • 82 просмотра

Еврокомиссия предлагает меры для ускорения инвестиций и производства в оборону. Это должно сделать ЕС более подготовленным к вызовам безопасности и уменьшить бюрократию.

Еврокомиссия предлагает меры, которые помогут ускорить инвестиции в оборону в ЕС

Европейская комиссия предлагает принять меры для ускорения инвестиций и производства в оборону, чтобы сделать Европейский союз более подготовленным к современным вызовам безопасности. Необходимо, чтобы оборонные компании ЕС стали более гибкими и поставляли все необходимое в предназначенные для этого сроки, сообщила руководитель европейской дипломатии Кая Каллас, пишет УНН.

Детали

Нам нужно, чтобы наши оборонные компании были максимально гибкими. Вот почему мы сегодня предлагаем упростить процедуры и сократить чрезмерные расходы для оборонной промышленности. Мы хотим дать им возможность поставлять то, что нам нужно, тогда, когда нам это нужно

- отметила Каллас.

Предложенные меры направлены на то, чтобы помочь государствам-членам и промышленности расширить оборонный потенциал и инфраструктуру для достижения уровней готовности, необходимых для подготовки к конфликту высокой интенсивности.

Эти меры уменьшают бюрократию, способствуют инвестициям в оборонный потенциал и обеспечивают большую предсказуемость для промышленности. Они также облегчают доступ к финансированию ЕС

- говорится в сообщении на сайте Европейской комиссии.

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Для достижения поставленных целей предлагается следующее:

  • Ввести ускоренный режим получения разрешений для оборонных проектов: по всему ЕС процесс получения разрешений может длиться несколько лет. Предложение сокращает этот срок до 60 дней;
    • Уменьшит административную нагрузку в Европейском оборонном фонде (ЕОФ) для заявителей и участников;
      • Упростить закупки путем поощрения совместных закупок и повышения пороговых значений контрактов, тем самым ускоряя трансграничные передачи оборонной продукции;
        • Уточнить применение действующих правил ЕС, таких как законодательство о конкуренции или охране окружающей среды;
          • Обеспечить соответствие правил в отношении химических веществ потребностям обороны. 
            • Улучшить доступ к финансированию путем оптимизации критериев приемлемости InvestEU, предоставления рекомендаций по устойчивому инвестированию в оборону и уточнения понятия запрещенного оружия в соответствии с Рамочной программой устойчивого финансирования.

              Отмечается, что вместе эти изменения направлены на улучшение способности Европы действовать быстро, эффективнее координировать свои действия и обеспечить быстрое и масштабное выполнение работ оборонной промышленностью.

              Дополнение

              Впервые с июня 2022 года Европа превзошла США по объему военной помощи Украине, лидерами стали страны Скандинавии и Великобритания. Германия сохранила умеренный уровень помощи.

              Павел Зинченко

              Павел Зинченко

              Новости Мира
              Израиль
              Кайя Каллас
              Европейская комиссия
              Европейский Союз
              Великобритания
              Германия
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