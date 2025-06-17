Єврокомісія пропонує заходи, які допоможуть пришвидшити інвестиції в оборону в ЄС
Київ • УНН
Єврокомісія пропонує заходи для пришвидшення інвестицій та виробництва в оборону. Це має зробити ЄС більш підготовленим до викликів безпеці та зменшити бюрократію.
Європейська комісія пропонує вжити заходи для пришвидшення інвестицій та виробництва в оборону, щоб зробити Європейський союз більш підготовленим до сучасних викликів безпеці. Необхідно, щоб оборонні компанії ЄС стали більш гнучкими і постачали все необхідне у призначені для цього терміни, повідомила очільниця європейської дипломатії Кая Каллас, пише УНН.
Деталі
Нам потрібно, щоб наші оборонні компанії були максимально гнучкими. Ось чому ми сьогодні пропонуємо спростити процедури та скоротити надмірні витрати для оборонної промисловості. Ми хочемо дати їм змогу постачати те, що нам потрібно, тоді, коли нам це потрібно
Запропоновані заходи спрямовані на те, щоб допомогти державам-членам та промисловості розширити оборонний потенціал та інфраструктуру для досягнення рівнів готовності, необхідних для підготовки до конфлікту високої інтенсивності.
Ці заходи зменшують бюрократію, сприяють інвестиціям в оборонний потенціал та забезпечують більшу передбачуваність для промисловості. Вони також полегшують доступ до фінансування ЄС
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Задля досягнення поставлених цілей пропонується наступне:
- Запровадити прискорений режим отримання дозволів для оборонних проектів: по всьому ЄС процес отримання дозволів може тривати кілька років. Пропозиція скорочує цей термін до 60 днів;
- Зменшить адміністративне навантаження в Європейському оборонному фонді (ЄОФ) для заявників та учасників;
- Спростити закупівлі шляхом заохочення спільних закупівель та підвищення порогових значень контрактів, тим самим пришвидшуючи транскордонні передачі оборонної продукції;
- Уточнити застосування чинних правил ЄС, таких як законодавство про конкуренцію чи охорону навколишнього середовища;
- Забезпечити відповідність правил щодо хімічних речовин потребам оборони.
- Покращити доступ до фінансування шляхом оптимізації критеріїв прийнятності InvestEU, надання рекомендацій щодо сталого інвестування в оборону та уточнення поняття забороненої зброї згідно з Рамковою програмою сталого фінансування.
Зазначається, що разом ці зміни спрямовані на покращення здатності Європи діяти швидко, ефективніше координувати свої дії та забезпечити швидке та масштабне виконання робіт оборонною промисловістю.
Доповнення
Вперше з червня 2022 року Європа перевершила США за обсягом військової допомоги Україні, лідерами стали країни Скандинавії та Велика Британія. Німеччина зберегла помірний рівень допомоги.