Єврокомісія пропонує заходи, які допоможуть пришвидшити інвестиції в оборону в ЄС

Європейська комісія пропонує вжити заходи для пришвидшення інвестицій та виробництва в оборону, щоб зробити Європейський союз більш підготовленим до сучасних викликів безпеці. Необхідно, щоб оборонні компанії ЄС стали більш гнучкими і постачали все необхідне у призначені для цього терміни, повідомила очільниця європейської дипломатії Кая Каллас, пише УНН.

Нам потрібно, щоб наші оборонні компанії були максимально гнучкими. Ось чому ми сьогодні пропонуємо спростити процедури та скоротити надмірні витрати для оборонної промисловості. Ми хочемо дати їм змогу постачати те, що нам потрібно, тоді, коли нам це потрібно

Запропоновані заходи спрямовані на те, щоб допомогти державам-членам та промисловості розширити оборонний потенціал та інфраструктуру для досягнення рівнів готовності, необхідних для підготовки до конфлікту високої інтенсивності.

Ці заходи зменшують бюрократію, сприяють інвестиціям в оборонний потенціал та забезпечують більшу передбачуваність для промисловості. Вони також полегшують доступ до фінансування ЄС