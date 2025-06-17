Єврокомісія пропонує заходи, які допоможуть пришвидшити інвестиції в оборону в ЄС

$41.530.08
48.070.37
ukenru
Рада призначила Генеральним прокурором Руслана Кравченка
10:46 • 68837 перегляди
Рада призначила Генеральним прокурором Руслана Кравченка
17 червня, 06:29 • 129035 перегляди
"Такі атаки - чистої води тероризм": Зеленський відреагував на атаку рф понад 440 дронами та 32 ракетами
17 червня, 05:57 • 122561 перегляди
рф вдарила по Києву та околицях 175 дронами і щонайменше 16 ракетами, є руйнування від верхніх поверхів до підвалу - КМВА
16 червня, 19:28 • 175470 перегляди
ЄС продовжив санкції через анексію Криму та Севастополя ще на рік
16 червня, 13:59 • 161059 перегляди
Зеленський планує обговорити з Трампом оборонний пакет, який Україна готова купити
Ексклюзив
16 червня, 12:56 • 156963 перегляди
Євро дорожчає швидше, ніж долар: чому гривня втрачає позиції - пояснення фінансової експертки Олени Сосєдки
Ексклюзив
16 червня, 11:24 • 131315 перегляди
За майже п’ять років Центром Шалімова проведено близько 250 трансплантацій органів від посмертного донора
Ексклюзив
16 червня, 09:55 • 106968 перегляди
Звʼязки нардепа Кузьміних з аптечним бізнесом мають перевірити НАБУ та НАЗК - адвокат
16 червня, 08:24 • 179248 перегляди
Зеленський запропонував Руслана Кравченка на посаду Генпрокурора: подання вже у Раді
Ексклюзив
16 червня, 07:14 • 83456 перегляди
День літнього сонцестояння-2025: астролог дала поради, що робити для залучення удачі
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+22°
4м/с
54%
749мм
Популярнi новини
Трамп скликає Раду нацбезпеки США після саміту G7: стала відома причина17 червня, 06:04 • 93146 перегляди
Атака росії на столицю: на Нивках знайшли частини касетних боєприпасів17 червня, 06:45 • 141539 перегляди
Профільний комітет підтримав призначення Руслана Кравченка на посаду Генпрокурора17 червня, 08:28 • 70643 перегляди
Маск спростував звинувачення New York Times і опублікував результати тесту на наркотики10:31 • 82473 перегляди
Адміністрація Трампа згорнула групу тиску на рф щодо переговорів з Україною - Reuters11:16 • 31640 перегляди
Публікації
Останні в строю: які країни ЄС досі використовують радянську авіатехніку і чому це важливо для України15:35 • 2214 перегляди
Топ-5 літніх салатів: прості рецепти для смачного та корисного меню16 червня, 09:40 • 262124 перегляди
"Повний фарш" за 2,8 млн грн: АРМА хоче оновити автопарк топовим Hyundai за кошти платників податків16 червня, 09:34 • 288619 перегляди
Лайфхаки для блогерів: як прокачати та спростити ведення блогу 14 червня, 07:09 • 310379 перегляди
Скандали в АРМА доводять, що зміни потрібно починати з аудиту і звільнення керівництва13 червня, 12:08 • 381219 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Кличко Віталій Володимирович
Клименко Ігор Володимирович
Емманюель Макрон
Кіпер Олег Олександрович
Актуальні місця
Kyiv
Україна
Israel
Іран
Сполучені Штати Америки
Реклама
УНН Lite
Tinder запускає нову функцію подвійних знайомств Double Date15:09 • 5190 перегляди
Маск спростував звинувачення New York Times і опублікував результати тесту на наркотики10:31 • 82535 перегляди
В Україні зробили Лабубу з квітів за 250 тисяч гривень16 червня, 17:56 • 88726 перегляди
Леся Нікітюк офіційно підтвердила вагітність ніжним фото з животиком16 червня, 15:30 • 103104 перегляди
У Нью-Йорку обрали найкращого двійника Педро Паскаля16 червня, 09:17 • 164548 перегляди
Актуальне
Fox News Channel
Х-47М2 «Кинджал»
Калібр (ракета)
Truth Social
Безпілотний літальний апарат

Єврокомісія пропонує заходи, які допоможуть пришвидшити інвестиції в оборону в ЄС

Київ • УНН

 • 402 перегляди

Єврокомісія пропонує заходи для пришвидшення інвестицій та виробництва в оборону. Це має зробити ЄС більш підготовленим до викликів безпеці та зменшити бюрократію.

Єврокомісія пропонує заходи, які допоможуть пришвидшити інвестиції в оборону в ЄС

Європейська комісія пропонує вжити заходи для пришвидшення інвестицій та виробництва в оборону, щоб зробити Європейський союз більш підготовленим до сучасних викликів безпеці. Необхідно, щоб оборонні компанії ЄС стали більш гнучкими і постачали все необхідне у призначені для цього терміни, повідомила очільниця європейської дипломатії Кая Каллас, пише УНН.

Деталі

Нам потрібно, щоб наші оборонні компанії були максимально гнучкими. Ось чому ми сьогодні пропонуємо спростити процедури та скоротити надмірні витрати для оборонної промисловості. Ми хочемо дати їм змогу постачати те, що нам потрібно, тоді, коли нам це потрібно

- зазначила Каллас.

Запропоновані заходи спрямовані на те, щоб допомогти державам-членам та промисловості розширити оборонний потенціал та інфраструктуру для досягнення рівнів готовності, необхідних для підготовки до конфлікту високої інтенсивності.

Ці заходи зменшують бюрократію, сприяють інвестиціям в оборонний потенціал та забезпечують більшу передбачуваність для промисловості. Вони також полегшують доступ до фінансування ЄС

- говориться в повідомленні на сайті Європейської комісії.

США перекидають військові ресурси та есмінці ВМС на Близький Схід у відповідь на удари Ізраїлю та можливий напад Ірану13.06.25, 17:57 • 4366 переглядiв

Задля досягнення поставлених цілей пропонується наступне:

  • Запровадити прискорений режим отримання дозволів для оборонних проектів: по всьому ЄС процес отримання дозволів може тривати кілька років. Пропозиція скорочує цей термін до 60 днів;
    • Зменшить адміністративне навантаження в Європейському оборонному фонді (ЄОФ) для заявників та учасників;
      • Спростити закупівлі шляхом заохочення спільних закупівель та підвищення порогових значень контрактів, тим самим пришвидшуючи транскордонні передачі оборонної продукції;
        • Уточнити застосування чинних правил ЄС, таких як законодавство про конкуренцію чи охорону навколишнього середовища;
          • Забезпечити відповідність правил щодо хімічних речовин потребам оборони. 
            • Покращити доступ до фінансування шляхом оптимізації критеріїв прийнятності InvestEU, надання рекомендацій щодо сталого інвестування в оборону та уточнення поняття забороненої зброї згідно з Рамковою програмою сталого фінансування.

              Зазначається, що разом ці зміни спрямовані на покращення здатності Європи діяти швидко, ефективніше координувати свої дії та забезпечити швидке та масштабне виконання робіт оборонною промисловістю.

              Доповнення

              Вперше з червня 2022 року Європа перевершила США за обсягом військової допомоги Україні, лідерами стали країни Скандинавії та Велика Британія. Німеччина зберегла помірний рівень допомоги.

              Павло Зінченко

              Павло Зінченко

              Новини Світу
              Israel
              Кая Каллас
              Європейська комісія
              Європейський Союз
              Велика Британія
              Німеччина
              Сполучені Штати Америки
              Україна
              Іран
              Tesla
              $
              0
              0
              1
              2
              3
              4
              5
              6
              7
              8
              9
              0
              0
              1
              2
              3
              4
              5
              6
              7
              8
              9
              0
              0
              1
              2
              3
              4
              5
              6
              7
              8
              9
              .
              0
              0
              1
              2
              3
              4
              5
              6
              7
              8
              9
              0
              0
              1
              2
              3
              4
              5
              6
              7
              8
              9
              S&P 500
              $
              0
              0
              1
              2
              3
              4
              5
              6
              7
              8
              9
              ,
              0
              0
              1
              2
              3
              4
              5
              6
              7
              8
              9
              0
              0
              1
              2
              3
              4
              5
              6
              7
              8
              9
              0
              0
              1
              2
              3
              4
              5
              6
              7
              8
              9
              Brent Oil
              $
              0
              0
              1
              2
              3
              4
              5
              6
              7
              8
              9
              0
              0
              1
              2
              3
              4
              5
              6
              7
              8
              9
              .
              0
              0
              1
              2
              3
              4
              5
              6
              7
              8
              9
              0
              0
              1
              2
              3
              4
              5
              6
              7
              8
              9
              Gold
              $
              0
              0
              1
              2
              3
              4
              5
              6
              7
              8
              9
              ,
              0
              0
              1
              2
              3
              4
              5
              6
              7
              8
              9
              0
              0
              1
              2
              3
              4
              5
              6
              7
              8
              9
              0
              0
              1
              2
              3
              4
              5
              6
              7
              8
              9
              Gas TTF
              $
              0
              0
              1
              2
              3
              4
              5
              6
              7
              8
              9
              0
              0
              1
              2
              3
              4
              5
              6
              7
              8
              9
              .
              0
              0
              1
              2
              3
              4
              5
              6
              7
              8
              9
              0
              0
              1
              2
              3
              4
              5
              6
              7
              8
              9