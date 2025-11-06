ukenru
Эксклюзивы
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Еврокомиссия подтвердила подготовку новых визовых правил, которые коснутся граждан России – СМИ

Киев • УНН

 • 946 просмотра

Комиссия ЕС рассматривает введение дополнительных визовых ограничений, которые могут повлиять на граждан России. Эти меры находятся на этапе рассмотрения, но их окончательный объем еще не определен.

Еврокомиссия подтвердила подготовку новых визовых правил, которые коснутся граждан России – СМИ

Европейская комиссия работает над введением дополнительных ограничений в визовой политике, которые могут затронуть граждан России. Об этом заявил представитель ЕК Маркус Ламберт во время брифинга в Брюсселе, сообщает Deutsche Welle, пишет УНН.

Детали

По словам Ламберта, соответствующие меры находятся на этапе рассмотрения, однако пока не определено, будут ли они касаться исключительно россиян или также граждан других стран, нуждающихся в визах для въезда в ЕС.

Рассматривается введение дополнительных мер визовой политики, которые затронут граждан России 

– подтвердил представитель Еврокомиссии.

Ламберт отметил, что Еврокомиссия не имеет полномочий полностью запрещать выдачу виз на уровне всего Евросоюза, ведь решения о рассмотрении заявлений и выдаче документов принимают отдельные государства-члены.

ЕС призывает Сербию ограничить выдачу паспортов россиянам06.11.25, 01:10 • 3920 просмотров

Накануне Politico со ссылкой на источники в ЕС сообщило, что Брюссель готовит ужесточение визовых правил для россиян, в частности может фактически прекратить выдачу многократных шенгенских виз, за исключением отдельных случаев.

В посольстве России во Франции такие сообщения назвали "безосновательными".

Напомним

Ранее сообщалось, что ЕС готовится ужесточить ограничения на выдачу виз гражданам России и других "враждебных" стран до конца года. Новые рекомендации Еврокомиссии, которые будут опубликованы в декабре, будут предусматривать более жесткие критерии для въезда россиян.

Министерство иностранных дел Германии подтвердило ужесточение правил выдачи виз для россиян, увеличив сбор до 80 евро и продлив срок оформления.

ЕС планирует ужесточить визовые ограничения для граждан России, фактически ограничив выдачу многократных шенгенских виз в большинстве случаев. 

Степан Гафтко

