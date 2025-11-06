ukenru
Ексклюзив
14:11 • 13088 перегляди
У Раді запропонували створити "реєстр дропів": у чому полягає основна ідея законопроєкту, та коли його розгляне комітет
12:47 • 18583 перегляди
Атака рф знеструмила вісім шахт на Дніпропетровщині, понад 2500 гірників опинились під землею - Міненерго
12:10 • 17090 перегляди
Україну накриє антициклон 7 листопада: синоптик прогнозує суху та теплу погоду
11:26 • 17833 перегляди
Зеленський підписав нові санкції проти рф і анонсував чергові рішення РНБО: чого стосується
Ексклюзив
6 листопада, 08:00 • 40840 перегляди
Допомога у розмірі 50 тисяч гривень не підвищить бажання мати дітей: демографиня пояснила, в чому проблема
6 листопада, 07:22 • 32838 перегляди
росія знову атакувала залізницю в Україні: поїзди на сході змінюють маршрути та затримуються
5 листопада, 21:56 • 36373 перегляди
путін просив врегулювати війну в Україні - Трамп про останню розмову з очільником рф
5 листопада, 20:20 • 49571 перегляди
Гуманітарну поїздку Анджеліни Джолі до Херсона перервали співробітники ТЦК: що відомо про інцидент з охоронцем зірки
5 листопада, 17:06 • 38722 перегляди
В Україні 6 листопада запровадять графіки вимкнень світла у всіх регіонах – Укренерго
Ексклюзив
5 листопада, 15:51 • 32476 перегляди
Частина будинків у Києві підключається до опалення згідно з індивідуальним рішенням мешканців - КМДА
Єврокомісія підтвердила підготовку нових візових правил, що торкнуться громадян росії – ЗМІ

Київ • УНН

 • 1236 перегляди

Комісія ЄС розглядає запровадження додаткових візових обмежень, які можуть вплинути на громадян росії. Ці заходи перебувають на етапі розгляду, але їхній остаточний обсяг ще не визначений.

Єврокомісія підтвердила підготовку нових візових правил, що торкнуться громадян росії – ЗМІ

Європейська комісія працює над запровадженням додаткових обмежень у візовій політиці, які можуть зачепити громадян росії. Про це заявив представник ЄК Маркус Ламберт під час брифінгу в Брюсселі, повідомляє Deutsche Welle, пише УНН.

Деталі

За словами Ламберта, відповідні заходи перебувають на етапі розгляду, однак поки що не визначено, чи стосуватимуться вони виключно росіян, чи також громадян інших країн, які потребують віз для в’їзду до ЄС.

Розглядається введення додаткових заходів візової політики, які торкнуться громадян росії 

– підтвердив представник Єврокомісії.

Ламберт зазначив, що Єврокомісія не має повноважень повністю забороняти видачу віз на рівні всього Євросоюзу, адже рішення про розгляд заяв та видачу документів ухвалюють окремі держави-члени.

ЄС закликає Сербію обмежити видачу паспортів росіянам06.11.25, 01:10 • 4002 перегляди

Напередодні Politico з посиланням на джерела в ЄС повідомило, що Брюссель готує посилення візових правил для росіян, зокрема може фактично припинити видачу багаторазових шенгенських віз, за винятком окремих випадків.

У посольстві росії у Франції такі повідомлення назвали "безпідставними".

Нагадаємо

Раніше повідомлялося, що ЄС готується посилити обмеження на видачу віз громадянам росії та інших "ворожих" країн до кінця року. Нові рекомендації Єврокомісії, що будуть опубліковані в грудні, передбачатимуть жорсткіші критерії для в'їзду росіян.

Міністерство закордонних справ Німеччини підтвердило посилення правил видачі віз для росіян, збільшивши збір до 80 євро та подовживши термін оформлення.

ЄС планує посилити візові обмеження для громадян росії, фактично обмеживши видачу багаторазових шенгенських віз у більшості випадків. 

Степан Гафтко

ПолітикаНовини Світу
Санкції
Війна в Україні
Deutsche Welle
Європейська комісія
Європейський Союз
Сербія
Франція
Німеччина