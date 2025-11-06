Єврокомісія підтвердила підготовку нових візових правил, що торкнуться громадян росії – ЗМІ
Київ • УНН
Комісія ЄС розглядає запровадження додаткових візових обмежень, які можуть вплинути на громадян росії. Ці заходи перебувають на етапі розгляду, але їхній остаточний обсяг ще не визначений.
Європейська комісія працює над запровадженням додаткових обмежень у візовій політиці, які можуть зачепити громадян росії. Про це заявив представник ЄК Маркус Ламберт під час брифінгу в Брюсселі, повідомляє Deutsche Welle, пише УНН.
Деталі
За словами Ламберта, відповідні заходи перебувають на етапі розгляду, однак поки що не визначено, чи стосуватимуться вони виключно росіян, чи також громадян інших країн, які потребують віз для в’їзду до ЄС.
Розглядається введення додаткових заходів візової політики, які торкнуться громадян росії
Ламберт зазначив, що Єврокомісія не має повноважень повністю забороняти видачу віз на рівні всього Євросоюзу, адже рішення про розгляд заяв та видачу документів ухвалюють окремі держави-члени.
ЄС закликає Сербію обмежити видачу паспортів росіянам06.11.25, 01:10 • 4002 перегляди
Напередодні Politico з посиланням на джерела в ЄС повідомило, що Брюссель готує посилення візових правил для росіян, зокрема може фактично припинити видачу багаторазових шенгенських віз, за винятком окремих випадків.
У посольстві росії у Франції такі повідомлення назвали "безпідставними".
Нагадаємо
Раніше повідомлялося, що ЄС готується посилити обмеження на видачу віз громадянам росії та інших "ворожих" країн до кінця року. Нові рекомендації Єврокомісії, що будуть опубліковані в грудні, передбачатимуть жорсткіші критерії для в'їзду росіян.
Міністерство закордонних справ Німеччини підтвердило посилення правил видачі віз для росіян, збільшивши збір до 80 євро та подовживши термін оформлення.
ЄС планує посилити візові обмеження для громадян росії, фактично обмеживши видачу багаторазових шенгенських віз у більшості випадків.