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Еврокомиссия может расследовать соглашение о приобретении Universal Music Group компанией музыкальных сервисов Downtown Music

Киев • УНН

 • 122 просмотра

Еврокомиссия планирует расследовать приобретение Universal Music компании Downtown Music за 775 млн долл. Независимые компании считают, что это даст Universal слишком много власти.

Еврокомиссия может расследовать соглашение о приобретении Universal Music Group компанией музыкальных сервисов Downtown Music

Европейская комиссия намерена расследовать соглашение о приобретении компанией Universal Music Group (UMG.AS) независимой компании музыкальных сервисов Downtown Music за 775 миллионов долларов на фоне заявлений о том, что сделка предоставит слишком много власти крупнейшему игроку отрасли.

Об этом сообщила Financial Times, пишет УНН.

Детали

Представители независимых музыкальных компаний призывают органы по вопросам конкуренции пересмотреть и заблокировать сделку, о которой было объявлено в декабре 2024 года. Они утверждают, что этот договор сделает Universal еще более доминирующим в экосистеме музыкальной индустрии. Брюссель может объявить о расследовании сделки уже в скором времени.

Downtown Music предоставляет ряд услуг в музыкальной индустрии, таких как управление авторскими правами, роялти, маркетинг, продвижение и распространение на стриминговых платформах.

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По словам европейских чиновников, комиссия, контролирующая антимонопольное законодательство ЕС, будет действовать на основании обращения Нидерландского управления по вопросам потребителей и рынков.

Штаб-квартира Universal расположена в Нидерландах, а акции компании котируются на голландской фондовой бирже. Брюссель имеет широкие полномочия налагать штрафы или блокировать слияния, которые, по его мнению, нарушают правила конкуренции ЕС.

Universal Music является крупнейшей музыкальной компанией в мире. По данным развлекательного журнала Billboard, группа из Лос-Анджелеса, где работают такие исполнители, как Тейлор Свифт и Кендрик Ламар, контролировала 37% рынка США в первом квартале 2025 года.

Однако, в последние годы крупные звукозаписывающие лейблы - Universal Music, Sony Music и Warner Music - испытали снижение доли прослушивания на Spotify.

В 2024 году песни, принадлежащие трем крупным лейблам и Merlin, группе, представляющей крупные независимые лейблы, составили около 71% от общего прослушивания на стриминговом сервисе Spotify, по сравнению с 87% в 2017 году.

Приобретение Universal компании Downtown - это последний пример того, как мейджоры поглощают меньшие независимые лейблы. Sony Music в 2021 году приобрела группу услуг лейбл-сервисов Awal, тогда как Warner Music в 2021 году приобрела 300 Entertainment, лейбл репера Megan Thee Stallion, а в 2023 году приобрела контрольный пакет акций 10k Projects Эллиотта Грейнджа.

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Европейская независимая торговая ассоциация Impala выразила обеспокоенность по поводу владения Downtown Music независимыми дистрибьюторами Fuga и CD Baby. В нем утверждается, что якобы "массивная стратегия приобретений Universal Music для контроля доступа к рынку и осуществления контроля над цифровыми услугами, а также контроля над целым рядом важных услуг на музыкальном рынке" угрожает независимым исполнителям и лейблам.

Universal Music Group заявила, что компания "с нетерпением ждет продолжения сотрудничества с комиссией... Мы уверены, что завершим это приобретение во второй половине года, согласно первоначальным срокам".

Дополнение

Шведский стриминговый сервис Spotify выплатил музыкальной индустрии 10 миллиардов долларов в 2024 году. Это является крупнейшей выплатой за один год

Павел Зинченко

Павел Зинченко

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