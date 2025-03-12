Spotify виплатив музичній індустрії рекордні 10 млрд доларів

Шведський стрімінговий сервіс Spotify виплатив музичній індустрії 10 мільярдів доларів у 2024 році.

Це є найбільшою виплатою за один рік, повідомляє УНН з посиланням на Reuters.

Деталі

Spotify заявив, що його річні виплати музичній індустрії зросли в 10 разів у порівнянні з одним мільярдом доларів у 2014 році. Представник потокового гіганта повідомив, що минулого року майже 1500 виконавців заробили гонорарів від Spotify на суму більше одного мільйона доларів.

Разом з тим, у Spotify були вражені судовим позовом у США. Компанію звинуватили в недоплаті авторських гонорарів за десятки мільйонів пісень, що мало місце у минулому році. Проте цього року федеральний суддя в Нью-Йорку постановив відхилити цей позов.

Доповнення

Spotify повідомив про перший в історії річний прибуток та рекордне зростання кількості користувачів до 675 млн. Стрімінговий гігант показав значне покращення фінансових показників та анонсував амбітні плани на 2025 рік.

Це був найбільше збільшення числа користувачів за четвертий квартал в історії Spotify. За прогнозами компанії, MAU за перший квартал становитиме 678 мільйонів, що також перевищує всі попередні прогнози.