Spotify выплатил музыкальной индустрии рекордные 10 млрд долларов
Киев • УНН
В 2024 году Spotify выплатил музыкальной индустрии рекордные 10 млрд долларов, что в 10 раз больше, чем в 2014. Компания также сообщила о первой годовой прибыли и увеличении пользователей до 675 млн.
Шведский стриминговый сервис Spotify выплатил музыкальной индустрии 10 миллиардов долларов в 2024 году.
Это является крупнейшей выплатой за один год, сообщает УНН со ссылкой на Reuters.
Детали
Spotify заявил, что его годовые выплаты музыкальной индустрии выросли в 10 раз по сравнению с одним миллиардом долларов в 2014 году. Представитель потокового гиганта сообщил, что в прошлом году почти 1500 исполнителей заработали гонораров от Spotify на сумму более одного миллиона долларов.
Вместе с тем, у Spotify были поражены судебным иском в США. Компанию обвинили в недоплате авторских гонораров за десятки миллионов песен, что имело место в прошлом году. Однако в этом году федеральный судья в Нью-Йорке постановил отклонить этот иск.
Дополнение
Spotify сообщил о первой в истории годовой прибыли и рекордном росте количества пользователей до 675 млн. Стриминговый гигант показал значительное улучшение финансовых показателей и анонсировал амбициозные планы на 2025 год.
Это было наибольшее увеличение числа пользователей за четвертый квартал в истории Spotify. По прогнозам компании, MAU за первый квартал составит 678 миллионов, что также превышает все предыдущие прогнозы.