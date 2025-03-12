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Spotify выплатил музыкальной индустрии рекордные 10 млрд долларов

Киев • УНН

 • 12877 просмотра

В 2024 году Spotify выплатил музыкальной индустрии рекордные 10 млрд долларов, что в 10 раз больше, чем в 2014. Компания также сообщила о первой годовой прибыли и увеличении пользователей до 675 млн.

Spotify выплатил музыкальной индустрии рекордные 10 млрд долларов

Шведский стриминговый сервис Spotify выплатил музыкальной индустрии 10 миллиардов долларов в 2024 году.

Это является крупнейшей выплатой за один год, сообщает УНН со ссылкой на Reuters.

Детали

Spotify заявил, что его годовые выплаты музыкальной индустрии выросли в 10 раз по сравнению с одним миллиардом долларов в 2014 году. Представитель потокового гиганта сообщил, что в прошлом году почти 1500 исполнителей заработали гонораров от Spotify на сумму более одного миллиона долларов.

Вместе с тем, у Spotify были поражены судебным иском в США. Компанию обвинили в недоплате авторских гонораров за десятки миллионов песен, что имело место в прошлом году. Однако в этом году федеральный судья в Нью-Йорке постановил отклонить этот иск.

Дополнение

Spotify сообщил о первой в истории годовой прибыли и рекордном росте количества пользователей до 675 млн. Стриминговый гигант показал значительное улучшение финансовых показателей и анонсировал амбициозные планы на 2025 год.

Это было наибольшее увеличение числа пользователей за четвертый квартал в истории Spotify. По прогнозам компании, MAU за первый квартал составит 678 миллионов, что также превышает все предыдущие прогнозы.  

Лилия Подоляк

Лилия Подоляк

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