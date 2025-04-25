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Єврокомісія може розслідувати угоду про придбання Universal Music Group компанії музичних сервісів Downtown Music

Київ • УНН

 • 200 перегляди

Єврокомісія планує розслідувати придбання Universal Music компанії Downtown Music за 775 млн дол. Незалежні компанії вважають, що це дасть Universal занадто багато влади.

Єврокомісія може розслідувати угоду про придбання Universal Music Group компанії музичних сервісів Downtown Music

Європейська комісія має намір розслідувати угоду про придбання компанією Universal Music Group (UMG.AS) незалежної компанії музичних сервісів Downtown Music за 775 мільйонів доларів на тлі заяв про те, що угода надасть занадто багато влади найбільшому гравцеві галузі.

Про це повідомила Financial Times, пише УНН.

Деталі

Представники незалежних музичних компаній закликають органи з питань конкуренції переглянути та заблокувати угоду, про яку було оголошено у грудні 2024 року. Вони стверджують, що цей договір зробить Universal ще більш домінуючим у екосистемі музичної індустрії. Брюссель може оголосити про розслідування угоди вже незабаром.

Downtown Music надає низку послуг у музичній індустрії, таких як управління авторськими правами, роялті, маркетинг, просування та розповсюдження на стрімінгових платформах.

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За словами європейських чиновників, комісія, яка контролює антимонопольне законодавство ЄС, діятиме на підставі звернення Нідерландського управління з питань споживачів та ринків.

Штаб-квартира Universal розташована в Нідерландах, а акції компанії котируються на голландській фондовій біржі. Брюссель має широкі повноваження накладати штрафи або блокувати злиття, які, на його думку, порушують правила конкуренції ЄС.

Universal Music є найбільшою музичною компанією у світі. За даними розважального журналу Billboard, група з Лос-Анджелеса, де працюють такі виконавці, як Тейлор Свіфт та Кендрік Ламар, контролювала 37% ринку США у першому кварталі 2025 року.

Однак, в останні роки великі звукозаписні лейбли — Universal Music, Sony Music та Warner Music — зазнали зниження частки прослуховування на Spotify.

У 2024 році пісні, що належать трьом великим лейблам та Merlin, групі, що представляє великі незалежні лейбли, становили близько 71% від загального прослуховування на стрімінговому сервісі Spotify, порівняно з 87% у 2017 році.

Придбання Universal компанії Downtown — це останній приклад того, як мейджори поглинають менші незалежні лейбли. Sony Music у 2021 році придбала групу послуг лейбл-сервісів Awal, тоді як Warner Music у 2021 році придбала 300 Entertainment, лейбл репера Megan Thee Stallion, а в 2023 році придбала контрольний пакет акцій 10k Projects Елліотта Грейнджа.

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Європейська незалежна торгова асоціація Impala висловила стурбованість щодо володіння Downtown Music незалежними дистриб'юторами Fuga та CD Baby. У ньому стверджується, що нібито "масивна стратегія придбань Universal Music для контролю доступу до ринку та здійснення контролю над цифровими послугами, а також контролю над цілою низкою важливих послуг на музичному ринку" загрожує незалежним виконавцям та лейблам.

Universal Music Group заявила, що компанія "з нетерпінням чекає на продовження співпраці з комісією... Ми впевнені, що завершимо це придбання у другій половині року, згідно з початковими термінами".

Доповнення

Шведський стрімінговий сервіс Spotify виплатив музичній індустрії 10 мільярдів доларів у 2024 році.Це є найбільшою виплатою за один рік

Павло Зінченко

Павло Зінченко

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