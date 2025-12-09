$42.070.01
Если Россия будет готова к энергетическому перемирию, то мы тоже - Зеленский

Киев • УНН

 • 18 просмотра

Президент Зеленский заявил о готовности Украины к энергетическому перемирию с Россией, если последняя будет готова к этому. Он отметил, что это очень важно для людей, поскольку россияне бьют по украинской энергетике.

Если Россия будет готова к энергетическому перемирию, то мы тоже - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина готова к энергетическому перемирию, если к этому готова Россия, передает УНН.

Детали

"Россияне бьют по нашей энергетике, и мы абсолютно справедливо отвечаем. Если Россия будет готова к энергетическому перемирию… мы всегда это подчеркиваем, что мы готовы к этому. Это очень важно для людей", - сказал Зеленский.

Напомним

Бытовые потребители получат больше часов со светом - правительство во время заседания приняло ряд важных решений. Среди них - пересмотр списков объектов критической инфраструктуры, отключение декоративных гирлянд и уличной рекламы, а также разрешение на импорт электроэнергии государственным компаниям и компаниям с долей государственной собственности 50% и более.

Павел Башинский

