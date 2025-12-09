Якщо росія буде готова до енергетичного перемир’я, то ми також - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна готова до енергетичного перемир’я, якщо на це готова росія, передає УНН.

Деталі

"Росіяни б’ють по нашій енергетиці, і ми абсолютно справедливо відповідаємо. Якщо росія буде готова до енергетичного перемир’я… ми завжди це підкреслюємо, що ми готові до цього. Це дуже важливо для людей", - сказав Зеленський.

Нагадаємо

Побутові споживачі отримають більше годин зі світлом - уряд під час засідання ухвалив низку важливих рішень. Серед них - перегляд списків обʼєктів критичної інфраструктури, відключення декоративних гірлянд та вуличної реклами, а також дозвіл на імпорт електроенергії державним компаніям та компаніям з часткою державної власності 50% і більше.