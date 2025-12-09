Якщо росія буде готова до енергетичного перемир’я, то ми також - Зеленський
Київ • УНН
Президент Зеленський заявив про готовність України до енергетичного перемир'я з росією, якщо остання буде готова до цього. Він зазначив, що це дуже важливо для людей, оскільки росіяни б'ють по українській енергетиці.
Президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна готова до енергетичного перемир’я, якщо на це готова росія, передає УНН.
Деталі
"Росіяни б’ють по нашій енергетиці, і ми абсолютно справедливо відповідаємо. Якщо росія буде готова до енергетичного перемир’я… ми завжди це підкреслюємо, що ми готові до цього. Це дуже важливо для людей", - сказав Зеленський.
Нагадаємо
Побутові споживачі отримають більше годин зі світлом - уряд під час засідання ухвалив низку важливих рішень. Серед них - перегляд списків обʼєктів критичної інфраструктури, відключення декоративних гірлянд та вуличної реклами, а також дозвіл на імпорт електроенергії державним компаніям та компаніям з часткою державної власності 50% і більше.