Еще один день с отключениями света: завтра в большинстве областей Украины будут действовать графики

Эксклюзив
16:08 • 2450 просмотра
Врач-вирусолог объяснила, что на самом деле влияет на распространение гриппа и ОРВИ
15:23 • 6336 просмотра
Лидеры G7 сделали заявление к годовщине вторжения рф - подтвердили поддержку Украины и усилий Трампа по мирному процессу
14:55 • 9612 просмотра
Зеленский назначил нового главного переговорщика по вступлению в ЕС
14:05 • 10283 просмотра
Рада разрешила повышать зарплаты работникам внешкольного образования
Эксклюзив
12:55 • 17422 просмотра
Ответственность не только на врачах, но и на руководителях клиник: как "Дело Odrex" может изменить медицинскую систему
12:04 • 12517 просмотра
Генштаб подтвердил поражение МТС "Рубикона" и других объектов оккупантов, в том числе с помощью ATACMS
Эксклюзив
24 февраля, 09:05 • 29665 просмотра
Действительно ли изменение погоды влияет на здоровье человека – комментарий врача
24 февраля, 08:57 • 20948 просмотра
Украина готова действовать конструктивно на фоне спора по "Дружбе" с Венгрией, есть реалистичные решения - глава МИД
24 февраля, 08:32 • 18966 просмотра
Европейские лидеры направили послания поддержки Украине в годовщину вторжения рф - что в заявленияхPhoto
Эксклюзив
24 февраля, 07:45 • 18349 просмотра
"Он умер у меня на руках в российском плену" - четыре года большой войны, изменившей миллионы жизнейPhoto
публикации
Эксклюзивы
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
В Киеве состоятся заседания Коалиции желающих и саммит "Украина - страны Северной Европы и Балтии"24 февраля, 07:43 • 7234 просмотра
Зеленский заговорил о завершении крупнейшей войны со времен Второй мировой - FT24 февраля, 07:58 • 4346 просмотра
Федоров озвучил "план войны" и назвал три цели МинобороныVideo24 февраля, 09:17 • 15532 просмотра
Британия объявила о крупнейшем пакете санкций против рф - до 300 новых ограничений24 февраля, 09:44 • 20447 просмотра
Экс-жена Остапчука рассказала об издевательствах в браке - нынешняя избранница угрожает судомPhoto12:26 • 11630 просмотра
Ответственность не только на врачах, но и на руководителях клиник: как "Дело Odrex" может изменить медицинскую систему
Эксклюзив
12:55 • 17422 просмотра
Действительно ли изменение погоды влияет на здоровье человека – комментарий врача
Эксклюзив
24 февраля, 09:05 • 29665 просмотра
Замещение мобилизованных работников и давление правоохранителей: в Торгово-промышленной палате рассказали об основных проблемах бизнеса23 февраля, 14:00 • 48489 просмотра
"Жалобы на клинику Odrex не заканчиваются", – активисты движения StopOdrex заявляют о массовых обращениях пациентов
Эксклюзив
23 февраля, 13:20 • 67572 просмотра
Для эффективной работы Defence City необходима синергия государства и производителей оружия - эксперт
Эксклюзив
23 февраля, 13:02 • 70570 просмотра
Возвращение после тишины: Дан Балан удивляет новым образомVideo16:37 • 1442 просмотра
София Ротару тронула постом в 4-ю годовщину великого вторжения в УкраинуPhoto14:59 • 4114 просмотра
Экс-жена Остапчука рассказала об издевательствах в браке - нынешняя избранница угрожает судомPhoto12:26 • 11700 просмотра
Селена Гомес показала соблазнительную фигуру в купальнике на роскошном отдыхеPhoto23 февраля, 21:02 • 25988 просмотра
Ольга Сумская раскрыла стоимость своего "лука" и высказалась о будущем 60-летииVideo23 февраля, 20:42 • 23707 просмотра
Еще один день с отключениями света: завтра в большинстве областей Украины будут действовать графики

Киев • УНН

 • 2 просмотра

25 февраля в большинстве регионов Украины будут действовать графики почасовых отключений и ограничения мощности. Это связано с последствиями российских атак на энергообъекты.

Еще один день с отключениями света: завтра в большинстве областей Украины будут действовать графики

Завтра в большинстве областей Украины будут действовать графики отключений, передает УНН со ссылкой на Укрэнерго.

Завтра, 25 февраля, в большинстве регионов Украины в течение всех суток будут применяться графики почасовых отключений и графики ограничения мощности (для промышленных потребителей).

- говорится в сообщении.

В компании подчеркнули, что причина введения мер ограничения – последствия российских ракетно-дроновых атак на энергообъекты.

Ситуация в энергосистеме может измениться. Время и объем применения отключений по вашему адресу – узнавайте на официальных страницах облэнерго в вашем регионе.

- резюмировали в Укрэнерго.

5796 атак на энергетику и 247 погибших - Шмыгаль рассказал о четырех годах террора рф24.02.26, 17:25 • 1520 просмотров

Антонина Туманова

ОбществоВойна в Украине
Графики отключений электроэнергии
Энергетика
Война в Украине
Отключение света
Электроэнергия
Укрэнерго
Украина