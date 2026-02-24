Еще один день с отключениями света: завтра в большинстве областей Украины будут действовать графики
Киев • УНН
25 февраля в большинстве регионов Украины будут действовать графики почасовых отключений и ограничения мощности. Это связано с последствиями российских атак на энергообъекты.
Завтра в большинстве областей Украины будут действовать графики отключений, передает УНН со ссылкой на Укрэнерго.
Завтра, 25 февраля, в большинстве регионов Украины в течение всех суток будут применяться графики почасовых отключений и графики ограничения мощности (для промышленных потребителей).
В компании подчеркнули, что причина введения мер ограничения – последствия российских ракетно-дроновых атак на энергообъекты.
Ситуация в энергосистеме может измениться. Время и объем применения отключений по вашему адресу – узнавайте на официальных страницах облэнерго в вашем регионе.
