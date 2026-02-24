Ще один день із відключеннями світла: завтра у більшості областей Україні будуть діяти графіки
Київ • УНН
25 лютого в більшості регіонів України діятимуть графіки погодинних відключень та обмеження потужності. Це пов'язано з наслідками російських атак на енергооб'єкти.
Завтра у більшості областей України будуть діяти графіки відключень, передає УНН із посиланням на Укренерго.
Завтра, 25 лютого, у більшості регіонів України протягом всієї доби будуть застосовуватись графіки погодинних відключень та графіки обмеження потужності (для промислових споживачів)
У компанії наголосили, що причина запровадження заходів обмеження – наслідки російських ракетно-дронових атак на енергооб’єкти
Ситуація в енергосистемі може змінитись. Час та обсяг застосування відключень за вашою адресою – дізнавайтесь на офіційних сторінках обленерго у вашому регіоні
