Еще один день с графиками и без: завтра по всей Украине будут выключать свет
Киев • УНН
29 января по всей Украине будут действовать графики почасовых отключений и ограничения мощности для промышленных потребителей. Причиной являются последствия российских атак на энергообъекты.
Завтра по всей Украине будут выключать свет. Как сообщили в Укрэнерго, будут действовать графики почасовых отключений и графики ограничения мощности, передает УНН.
Завтра, 29 января, во всех регионах Украины в течение всех суток будут применяться графики почасовых отключений и графики ограничения мощности (для промышленных потребителей)
В компании подчеркнули, что причина введения мер ограничения – последствия российских ракетно-дроновых атак на энергообъекты.
Ситуация в энергосистеме может измениться. Время и объем применения отключений по вашему адресу – узнавайте на официальных страницах облэнерго в вашем регионе
россия снова атаковала энергетику в Черниговской области: часть жителей без света28.01.26, 11:19 • 2290 просмотров