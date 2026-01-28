Ще один день із графіками і без: завтра по всій Україні вимикатимуть світло
Київ • УНН
29 січня по всій Україні діятимуть графіки погодинних відключень та обмеження потужності для промислових споживачів. Причиною є наслідки російських атак на енергооб'єкти.
Завтра по всій Україні будуть вимикати світло. Як повідомили в Укренерго, будуть діяти графіки погодинних відключень та графіки обмеження потужності, передає УНН.
Завтра, 29 січня, в усіх регіонах України протягом всієї доби будуть застосовуватись графіки погодинних відключень та графіки обмеження потужності (для промислових споживачів)
У компанії наголосили, що причина запровадження заходів обмеження – наслідки російських ракетно-дронових атак на енергооб’єкти.
Ситуація в енергосистемі може змінитись. Час та обсяг застосування відключень за вашою адресою – дізнавайтесь на офіційних сторінках обленерго у вашому регіоні
