Еще четыре страны подписали письмо спикеру Джонсону с призывом внести на рассмотрение законопроект о помощи Украине

Румыния, Испания, Люксембург и Бельгия подписали открытое письмо к спикеру Палаты представителей Конгресса США Майку Джонсону с призывом вынести на голосование законопроект о поддержке Украины. Об этом заявил председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук на своей странице в Х, передает УНН.

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Я благодарен своим коллегам - президенту Палаты представителей Бельгии Элиан Тилье, президенту палаты представителей Люксембурга Клоду Визелер, президенту Сената Румынии Николае Ионел Чуке и председателю Сената Испании Педро Роллану за присоединение к открытому письму от руководителей 23-х парламентов к Спикеру Палаты Представителей США Майку Джонсону - говорится в заметке Стефанчука.

Он отметил, что страны призвали Джонсона способствовать принятию Конгрессом США исторического решения, которое обеспечит помощь США Украине и предоставит украинским защитникам необходимые средства для продолжения борьбы.

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Напомним,

В прошлом месяце, спикеры 23 парламентов и президент Европейского парламента призвали спикера Майка Джонсона Палаты представителей Конгресса США вынести на голосование законопроект о выделении Украине 60 миллиардов долларов помощи и способствовать его принятию.