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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Еще четыре страны подписали письмо спикеру Джонсону с призывом внести на рассмотрение законопроект о помощи Украине

Еще четыре страны подписали письмо спикеру Джонсону с призывом внести на рассмотрение законопроект о помощи Украине

Киев  •  УНН

7 марта 2024, 10:54  •  13764 просмотра

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Румыния, Испания, Люксембург и Бельгия присоединились к 23 другим парламентам, подписав открытое письмо к спикеру Палаты представителей Конгресса США Майку Джонсону с призывом поставить на голосование законопроект о предоставлении Украине 60 миллиардов долларов помощи.

Румыния, Испания, Люксембург и Бельгия подписали открытое письмо к спикеру Палаты представителей Конгресса США Майку Джонсону с призывом вынести на голосование законопроект о поддержке Украины. Об этом заявил председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук на своей странице в Х, передает УНН.

Детали 

Я благодарен своим коллегам - президенту Палаты представителей Бельгии Элиан Тилье, президенту палаты представителей Люксембурга Клоду Визелер, президенту Сената Румынии Николае Ионел Чуке и председателю Сената Испании Педро Роллану за присоединение к открытому письму от руководителей 23-х парламентов к Спикеру Палаты Представителей США Майку Джонсону

- говорится в заметке Стефанчука. 

Он отметил, что страны призвали Джонсона способствовать принятию Конгрессом США исторического решения, которое обеспечит помощь США Украине и предоставит украинским защитникам необходимые средства для продолжения борьбы.

Белый дом: путин пользуется задержкой с голосованием помощи США для Украины5 марта 2024, 06:59 • 26523 просмотра

Напомним,

В прошлом месяце, спикеры 23 парламентов и президент Европейского парламента призвали спикера Майка Джонсона Палаты представителей Конгресса США вынести на голосование законопроект о выделении Украине 60 миллиардов долларов помощи и способствовать его принятию.

Владимир Омельченко

Владимир Омельченко

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yevropeiskii-parlamentЕвропейский парламент
palata-predstavitelei-soedinennikh-shtatov-amerikiПалата представителей Соединенных Штатов Америки
verkhovna-radaВерховная Рада
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