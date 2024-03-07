Ще чотири країни підписали лист спікеру Джонсону із закликом внести на розгляд законопроєкт про допомогу Україні
Київ • УНН
Румунія, Іспанія, Люксембург та Бельгія приєдналися до 23 інших парламентів, підписавши відкритого листа до спікера Палати представників Конгресу США Майка Джонсона із закликом поставити на голосування законопроєкт про надання Україні 60 мільярдів доларів допомоги.
Румунія, Іспанія, Люксембург та Бельгія підписали відкритий лист до спікера Палати представників Конгресу США Майка Джонсона із закликом винести на голосування законопроєкт про підтримку України. Про це заявив голова Верховної Ради Руслан Стефанчук на своїй сторінці в Х, передає УНН.
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Я вдячний своїм колегам — президентці Палати представників Бельгії Еліан Тілльє, президенту палати представників Люксембургу Клоду Візелеру, президенту Сенату Румунії Ніколае Іонел Чуке та голові Сенату Іспанії Педро Роллану за приєднання до відкритого листа від очільників 23-ох парламентів до Спікера Палати Представників США Майка Джонсона
Він наголосив, що країни закликали Джонсона сприяти ухваленню Конгресом США історичного рішення, яке забезпечить допомогу США Україні й надасть українським захисникам необхідні засоби для продовження боротьби.
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Нагадаємо
Минулого місяця, спікери 23 парламентів та президент Європейського парламенту закликали речника Майка Джонсона Палати представників Конгресу США винести на голосування законопроєкт про виділення Україні 60 мільярдів доларів допомоги та сприяти його ухваленню.