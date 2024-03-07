Ще чотири країни підписали лист спікеру Джонсону із закликом внести на розгляд законопроєкт про допомогу Україні

$41.400.00
45.840.00
ukenru
Українські міста оголошують Дні жалоби через страшну ракетну атаку росії по Сумах
13 квітня, 16:43 • 8782 перегляди

Українські міста оголошують Дні жалоби через страшну ракетну атаку росії по Сумах

12 квітня, 10:15 • 69773 перегляди

Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається

Ексклюзив
12 квітня, 06:00 • 154757 перегляди

У сучасній війні без космосу ніяк – експерт пояснив, навіщо Україні власні Космічні сили

12 квітня, 05:00 • 151594 перегляди

Вербна неділя 13 квітня: правила й суворі заборони

11 квітня, 18:06 • 125479 перегляди

П’ять неперевершених мюзиклів: що подивитися весняними вихідними

Ексклюзив
11 квітня, 17:02 • 133857 перегляди

Регулювання має бути комплексним: у Раді вказали, що виробники також мають нести відповідальність за ціни на ліки

Ексклюзив
11 квітня, 15:51 • 85684 перегляди

Україна спроможна виробляти достатню кількість дронів на оптоволоконні для Сил оборони - Камишін

11 квітня, 13:43 • 93361 перегляди

Зеленський повідомив про санкції проти пропагандистів і тіньового флоту рф: хто у списку

11 квітня, 11:26 • 98965 перегляди

На "Рамштайні" виділили рекордні 21 млрд євро військової допомоги Україні

Ексклюзив
11 квітня, 10:35 • 89755 перегляди

Ексспівробітник АРМА сумнівається, що теруправління можуть моніторити ухвали про обшук без відома Києва

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+8°
1.8м/с
60%
Популярнi новини

Зустріч делегацій України та рф відбудеться в Туреччині в середині квітня - CNN Türk

13 квітня, 12:53 • 7154 перегляди

The Prodigy вшанували Кіта Флінта лазерним силуетом на Coachella

13 квітня, 13:03 • 14644 перегляди

У Сумах 99 постраждалих після ракетного удару рф, серед них 11 дітей

13 квітня, 13:24 • 7712 перегляди

Спалах ящуру в Центральній Європі: країни закривають кордони для стримування вірусу

13 квітня, 13:46 • 9850 перегляди

Макрон засудив ракетні удари по Сумах: “тільки росія продовжує цю війну”

13 квітня, 13:53 • 5840 перегляди
Публікації

Вербна неділя 13 квітня: правила й суворі заборони

12 квітня, 05:00 • 151594 перегляди

Легалізація віртуальної валюти в Україні: в Нацкомісії з цінних паперів розповіли про підготовку законопроєкту
Ексклюзив

11 квітня, 09:11 • 223541 перегляди

Рідкісноземельний розлом: як США і Китай загострюють глобальну економічну турбулентність
Ексклюзив

10 квітня, 15:28 • 373094 перегляди

Ціни на ліки поза списками МОЗ зростають: моніторинг станом на квітень

10 квітня, 13:51 • 309176 перегляди

Оподаткування криптовалюти в Україні: що пропонують в Нацкомісії з цінних паперів

9 квітня, 12:27 • 417269 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Денис Шмигаль

Кіт Келлогг

Еммануель Макрон

Актуальні місця

Суми

Україна

Сполучені Штати

Харків

Донецька область

Реклама
УНН Lite

Найкращі та найгірші образи Блейк Лайвлі: від Versace до Michael Kors

18:16 • 2510 перегляди

The Prodigy вшанували Кіта Флінта лазерним силуетом на Coachella

13 квітня, 13:03 • 14656 перегляди

Мелоні подарувала королю Чарльзу III іменну банку Nutella з золотим написом

12 квітня, 13:05 • 31699 перегляди

"Створіть свій резервний фонд": міленіали у США діляться порадами виживання в період рецесії на TikTok

12 квітня, 10:08 • 28493 перегляди

П’ять неперевершених мюзиклів: що подивитися весняними вихідними

11 квітня, 18:06 • 125478 перегляди
Актуальне

9K720 Iskander

Літні Олімпійські ігри 2024

The Guardian

T-72

БМ-27 «Ураган»

Ще чотири країни підписали лист спікеру Джонсону із закликом внести на розгляд законопроєкт про допомогу Україні

Київ • УНН

 • 28030 перегляди

Румунія, Іспанія, Люксембург та Бельгія приєдналися до 23 інших парламентів, підписавши відкритого листа до спікера Палати представників Конгресу США Майка Джонсона із закликом поставити на голосування законопроєкт про надання Україні 60 мільярдів доларів допомоги.

Ще чотири країни підписали лист спікеру Джонсону із закликом внести на розгляд законопроєкт про допомогу Україні

Румунія, Іспанія, Люксембург та Бельгія підписали відкритий лист до спікера Палати представників Конгресу США Майка Джонсона із закликом винести на голосування законопроєкт про підтримку України. Про це заявив голова Верховної Ради Руслан Стефанчук на своїй сторінці в Х, передає УНН.

Деталі 

Я вдячний своїм колегам — президентці Палати представників Бельгії Еліан Тілльє, президенту палати представників Люксембургу Клоду Візелеру, президенту Сенату Румунії Ніколае Іонел Чуке та голові Сенату Іспанії Педро Роллану за приєднання до відкритого листа від очільників 23-ох парламентів до Спікера Палати Представників США Майка Джонсона

- йдеться в дописі Стефанчука. 

Він наголосив, що країни закликали Джонсона сприяти ухваленню Конгресом США історичного рішення, яке забезпечить допомогу США Україні й надасть українським захисникам необхідні засоби для продовження боротьби.

Білий дім: путін користується затримкою з голосуванням допомоги США для України05.03.24, 08:59 • 27877 переглядiв

Нагадаємо

Минулого місяця, спікери 23 парламентів та президент Європейського парламенту закликали речника Майка Джонсона Палати представників Конгресу США винести на голосування законопроєкт про виділення Україні 60 мільярдів доларів допомоги та сприяти його ухваленню.

Володимир Омельченко

Володимир Омельченко

ВійнаПолітика
Європейський парламент
Палата представників Сполучених Штатів Америки
Верховна Рада
Конгрес Сполучених Штатів
Білий дім
Майк Джонсон
Руслан Стефанчук
Люксембург
Іспанія
Румунія
Сполучені Штати
Україна
Brent
$65.29
Bitcoin
$83,601.60
S&P 500
$5,340.01
Tesla
$246.88
Газ TTF
$33.46
Золото
$3,247.45
Ethereum
$1,593.59