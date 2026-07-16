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ЕС уже три дня не может согласовать новый пакет санкций против россии - Politico

Киев • УНН

 • 1354 просмотра

Страны ЕС третий день подряд не смогли договориться о новом пакете санкций против россии, временно заморозив потолок цен на нефть на уровне 44,10 долларов за баррель до 23 июля. Австрия и Греция заблокировали процесс из-за требований о компенсации и ограничений на торговлю газом.

ЕС уже три дня не может согласовать новый пакет санкций против россии - Politico

Страны ЕС в среду третий день подряд не смогли договориться о новом пакете санкций против россии, что вынудило их временно заморозить потолок цен блока на российскую нефть еще на неделю, сообщает Politico, пишет УНН.

Детали

Послы отложили дальнейшие обсуждения до 22 июля, согласившись временно сохранить ограничение цен на нефть на уровне 44,10 долларов за баррель до 23 июля, сообщили два дипломата ЕС, знакомые с этим вопросом.

Ирландия, которая сейчас председательствует в Совете ЕС, запланировала новую встречу послов ЕС на 22 июля.

Без очередного продления на следующей неделе потолок цен подскочит выше, поскольку цены на нефть выросли из-за войны в Иране, что даст главе кремля владимиру путину сверхприбыль. Европейская комиссия юридически обязана пересчитать потолок цен после 15 июля, но новое ограничение вступит в силу только 1 августа, что даст исполнительной власти определенную свободу действий.

Это был третий день подряд, когда министры или послы ЕС встречались, но не смогли договориться о 21-м пакете санкций из-за войны россии против Украины.

Греция блокирует 21-й пакет санкций ЕС против рф - FT16.07.26, 08:23 • 15093 просмотра

"На этот раз Австрия и Греция вышли из-под контроля, чтобы вмешаться в процесс", - говорится в публикации, говоря о блокировке пакета.

Вена, как указано, предложила сделку, согласно которой австрийский Raiffeisen Bank получит компенсацию за то, что он называет незаконной экспроприацией его российских операций на сумму 2,44 миллиарда евро. Требование предусматривает изъятие и продажу замороженных российских активов на сумму 2,1 миллиарда евро, расположенных в Австрии; имущество в конечном итоге принадлежит компании, принадлежащей российскому олигарху олегу дерипаске, бенефициару экспроприации Raiffeisen, пишет издание.

Согласно плану, говорят его сторонники, значительная часть возвращенных средств будет инвестирована в фонд реконструкции Украины. В долгосрочной перспективе Вена надеется, что этот шаг сдержит москву от нового захвата российских дочерних компаний компаний ЕС.

Хотя другие послы неохотно поддерживают эту идею, трое людей, осведомленных о переговорах, сообщили изданию, что решение было найдено во вторник, но отказались предоставить дополнительные подробности.

Тем временем Греция выразила обеспокоенность по поводу предыдущих ограничений ЕС на торговлю российским сжиженным природным газом после того, как запрет был согласован в октябре 2025 года. Эти вопросы еще не решены, по словам источников издания.

Предыдущие изменения в 21-й пакет санкций включали отмену предложенного запрета на импорт российской рыбы и ослабление ограничений на выдачу виз бывшим российским военнослужащим.

Несмотря на неоднократные задержки, 21-й пакет в целом считается сильным. Он включает 250 новых субъектов, причастных к военным действиям россии, а также предусматривает санкции против большего количества банков и судов, связанных с контрабандой нефти.

"Работа продолжается" - глава дипломатии ЕС не назвала сроков принятия 21-го пакета санкций против рф13.07.26, 18:39 • 3131 просмотр

Юлия Шрамко

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