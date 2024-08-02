Европейская комиссия создала специальную команду чиновников для подготовки к возможному возвращению Дональда Трампа в Белый дом, на фоне того, как ЕС разрабатывает стратегии, чтобы справиться с возможно драматическими изменениями в Вашингтоне в таких вопросах, как свободная торговля и поддержка Украины, сообщает Financial Times, пишет УНН.

Детали

Тесно управляемая группа, как сообщается, также определяет, какое влияние может оказать президентство Камалы Харрис на ЕС, и как Брюссель должен быть готов выдержать изменения политики и отреагировать на них после выборов в США в ноябре, по словам трех человек, проинформированных о ее задачах.

"Выборы [в США] далеки от завершения, поэтому речь идет о том, чтобы выяснить, какими могут быть последствия в любом случае, - сказал один из людей. - Ключевые должностные лица [обсуждают], на чем нам нужно сосредоточиться больше всего".

Команда, как указано, была сформирована офисом Ильзе Юхансоне, генерального секретаря Еврокомиссии, и включает очень небольшое количество должностных лиц, представляющих соответствующие директораты Еврокомиссии, занимающиеся такими вопросами, как торговля, конкуренция и иностранные дела.

"Брюссель глубоко обеспокоен тем, что Трамп использует второй срок полномочий, чтобы ввести болезненные пошлины на экспорт из ЕС, прекратить военную и финансовую поддержку США Украине и оказать сильное давление на Киев согласиться на условия москвы для прекращения войны", - пишет издание.

Европейские союзники, как указано, также обеспокоены тем, что Трамп реализует предыдущие угрозы вывести США из НАТО или существенно подорвать положение о взаимной обороне для стран, которые, по его мнению, не тратят достаточно средств на оборону.

"Комитет планирует активизировать свою работу в сентябре и расширить контакты с правительствами ЕС, чтобы поделиться мнениями и идеями по оценке потенциальной уязвимости ЕС и способов смягчения негативных решений", - отмечает издание.

Также сообщается, что "особое внимание уделяется разработке планов коммуникации в случае существенного изменения политики США в отношении Европы, например необходимости того, чтобы налогоплательщики ЕС потенциально вносили больше средств в оборону Украины".

Еврокомиссия заявила, что "готовится к выборам в США" и что "рассматриваются все возможные варианты", добавив, что она "привержена поддержке тесного партнерства с США".

Аналогичная группа чиновников, которые готовятся к потенциальному второму президентству Трампа, была создана в министерстве иностранных дел Германии, сообщили чиновники Financial Times.

Обсуждения, как указано, происходят в то время, когда высокопоставленные чиновники ЕС стремятся взаимодействовать с фигурами, близкими как к Трампу, так и к Харрис, включая бывшего экономического советника вице-президента Майка Пайла и ее советника по национальной безопасности Фила Гордона.

Анализ FT на этой неделе показал, что Харрис и Трамп идут ноздря в ноздрю после того, как Джо Байден выбыл из президентской гонки в прошлом месяце и поддержал своего вице-президента, чтоб она возглавила список демократов. С тех пор Харрис привлекла рекордную сумму финансирования и быстро догнала Трампа в опросах.

"С точки зрения Брюсселя, президентство Харрис может не означать полной преемственности от Байдена, особенно когда речь идет о помощи Украине. Обещания Трампа во время предвыборной кампании немедленно прекратить войну могут повлиять на общественное мнение США относительно конфликта, даже если он проиграет выборы", - отмечает издание.

Но, как сообщается, наиболее далеко идущим вопросом комитета является то, что возвращение Трампа может означать для экономики ЕС.

"Это скромная площадка для обсуждения, чтобы подумать о том, как лучше подготовиться к Трампу, - сказал второй человек, информированный о дискуссии. - Сделать это просто разумно".

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