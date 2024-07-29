В случае победы Дональда Трампа на выборах президента США, ЕС предложит Вашингтону быстрое торговое соглашение и целевой ответ в случае введения им штрафных тарифов на товары Евросоюза. Об этом пишет Financial Times, передает УНН.

Детали

В издании объясняют, что по мнению чиновников ЕС подход «кнута и пряника» - это лучший ответ Трампу, который обещает ввести минимальный тариф в размере 10%.

Ожидается, что это может уменьшить экспорт ЕС примерно на 150 миллиардов евро ежегодно.

Переговорщики планируют обратиться к команде Трампа, если он победит на выборах в ноябре, до того, как он официально станет президентом, чтобы обсудить, какие американские товары ЕС мог бы покупать в больших количествах.

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В свою очередь, если переговоры по улучшению торговли потерпят неудачу, и Трамп введет более высокие тарифы, торговый департамент Европейской комиссии составляет списки импортных товаров, на которые можно будет наложить пошлины в размере 50 процентов или более.

Мы должны показать, что являемся партнером для США, а не проблемой. Мы будем искать соглашения, но готовы защищаться, если это понадобится. Мы не будем руководствоваться страхом - сказал высокопоставленный чиновник ЕС.

Напомним,

Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что если он не победит на выборах в ноябре, то на Ближнем Востоке начнется большая война и, возможно, третья мировая война.