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ЕС расширяет расследование по X и требует дополнительных разъяснений об изменениях алгоритмов

ЕС расширяет расследование по X и требует дополнительных разъяснений об изменениях алгоритмов

Киев  •  УНН

 • 5576 просмотра

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Брюссель попросил X предоставить информацию и документацию о последних изменениях в алгоритмах, в соответствии с правилами DSA. Платформе грозит штраф до 6% годового оборота за возможное нарушение правил модерации контента.

ЕС начал свое расследование в отношении X в декабре 2023 года, сосредоточившись на внутренних механизмах платформы Илона Маска.

Передает УНН со ссылкой на BILD и AFP.

Европейская комиссия попросила X предоставить три новых разъяснения с новыми техническими исследованиями по системе рекомендаций платформы в соответствии с правилами ЕС по цифровым услугам (DSA).

Сегодня мы делаем дальнейшие шаги, чтобы пролить свет на соответствие рекомендательных систем X обязательствам» в соответствии с Законом о цифровых услугах (DSA)

- заявила комиссар ЕС по вопросам технологического суверенитета Хенна Вирккунен.

Европейское законодательство обязывает онлайн-платформы, в частности, бороться с дезинформацией, разжиганием ненависти и пропагандой. В случае с X существует подозрение, что пользователям этой платформы чаще показывают правопопулистские материалы, чем другие.

ЕС начал расследование в отношении X в декабре 2023 года, сосредоточившись на внутренних механизмах платформы Илона Маска, направленных на предотвращение распространения дезинформации или незаконного контента.

Платформе X грозят серьезные штрафы. Если нарушение будет доказано, комиссия может наложить штраф в размере до шести процентов от мирового годового оборота компании.

Напомним,

Соцсеть X оплатила штраф в 5,24 млн долларов для возобновления работы в Бразилии. Платформу ранее заблокировали за невыполнение судебных постановлений о модерации контента и назначении представителя.

Американский блогер MrBeast хочет купить TikTok на фоне угрозы блокировки соцсети в США15.01.25, 18:45 • 30563 просмотра

Игорь Тележников

Игорь Тележников

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