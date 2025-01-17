ЕС расширяет расследование по X и требует дополнительных разъяснений об изменениях алгоритмов
Киев • УНН
Брюссель попросил X предоставить информацию и документацию о последних изменениях в алгоритмах, в соответствии с правилами DSA. Платформе грозит штраф до 6% годового оборота за возможное нарушение правил модерации контента.
ЕС начал свое расследование в отношении X в декабре 2023 года, сосредоточившись на внутренних механизмах платформы Илона Маска.
Передает УНН со ссылкой на BILD и AFP.
Европейская комиссия попросила X предоставить три новых разъяснения с новыми техническими исследованиями по системе рекомендаций платформы в соответствии с правилами ЕС по цифровым услугам (DSA).
Сегодня мы делаем дальнейшие шаги, чтобы пролить свет на соответствие рекомендательных систем X обязательствам» в соответствии с Законом о цифровых услугах (DSA)
Европейское законодательство обязывает онлайн-платформы, в частности, бороться с дезинформацией, разжиганием ненависти и пропагандой. В случае с X существует подозрение, что пользователям этой платформы чаще показывают правопопулистские материалы, чем другие.
ЕС начал расследование в отношении X в декабре 2023 года, сосредоточившись на внутренних механизмах платформы Илона Маска, направленных на предотвращение распространения дезинформации или незаконного контента.
Платформе X грозят серьезные штрафы. Если нарушение будет доказано, комиссия может наложить штраф в размере до шести процентов от мирового годового оборота компании.
Напомним,
Соцсеть X оплатила штраф в 5,24 млн долларов для возобновления работы в Бразилии. Платформу ранее заблокировали за невыполнение судебных постановлений о модерации контента и назначении представителя.
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