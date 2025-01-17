ЄС розширює розслідування щодо X і вимагає додаткових роз'яснень про зміни алгоритмів

Брюссель попросив X надати інформацію та документацію про останні зміни в алгоритмах, відповідно до правил DSA. Платформі загрожує штраф до 6% річного обороту за можливе порушення правил модерації контенту.

ЄС розпочав своє розслідування щодо X у грудні 2023 року, зосередившись на внутрішніх механізмах платформи Ілона Маска. Передає УНН із посиланням на BILD та AFP. Європейська комісія попросила X надати три нові роз’яснення з новими технічними дослідженнями щодо системи рекомендацій платформи відповідно до правил ЄС щодо цифрових послуг (DSA). Сьогодні ми робимо подальші кроки, щоб пролити світло на відповідність рекомендаційних систем X зобов'язанням" відповідно до Закону про цифрові послуги (DSA) - заявила комісар ЄС з питань технологічного суверенітету Хенна Вірккунен. Європейське законодавство зобов'язує онлайн-платформи, зокрема, боротися з дезінформацією, розпалюванням ненависті та пропагандою. У випадку з X існує підозра, що користувачам цієї платформи частіше показують правопопулістські матеріали, ніж інші. ЄС розпочав розслідування щодо X у грудні 2023 року, зосередившись на внутрішніх механізмах платформи Ілона Маска, спрямованих на запобігання поширенню дезінформації або незаконного контенту. Платформі X загрожують серйозні штрафи. Якщо порушення буде доведено, комісія може накласти штраф у розмірі до шести відсотків від світового річного обороту компанії. Нагадаємо Соцмережа X сплатила штраф у 5,24 млн доларів для відновлення роботи в Бразилії. Платформу раніше заблокували за невиконання судових ухвал щодо модерації контенту та призначення представника. Американський блогер MrBeast хоче купити TikTok на фоні загрози блокування соцмережі в США