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ЄС розширює розслідування щодо X і вимагає додаткових роз'яснень про зміни алгоритмів

ЄС розширює розслідування щодо X і вимагає додаткових роз'яснень про зміни алгоритмів

Київ • УНН

 • 28982 перегляди

Брюссель попросив X надати інформацію та документацію про останні зміни в алгоритмах, відповідно до правил DSA. Платформі загрожує штраф до 6% річного обороту за можливе порушення правил модерації контенту.

ЄС розпочав своє розслідування щодо X у грудні 2023 року, зосередившись на внутрішніх механізмах платформи Ілона Маска.

Передає УНН із посиланням на BILD та AFP.

Європейська комісія попросила X надати три нові роз’яснення з новими технічними дослідженнями щодо системи рекомендацій платформи відповідно до правил ЄС щодо цифрових послуг (DSA).

Сьогодні ми робимо подальші кроки, щоб пролити світло на відповідність рекомендаційних систем X зобов'язанням" відповідно до Закону про цифрові послуги (DSA)

- заявила комісар ЄС з питань технологічного суверенітету Хенна Вірккунен.

Європейське законодавство зобов'язує онлайн-платформи, зокрема, боротися з дезінформацією, розпалюванням ненависті та пропагандою. У випадку з X існує підозра, що користувачам цієї платформи частіше показують правопопулістські матеріали, ніж інші.

ЄС розпочав розслідування щодо X у грудні 2023 року, зосередившись на внутрішніх механізмах платформи Ілона Маска, спрямованих на запобігання поширенню дезінформації або незаконного контенту.

Платформі X загрожують серйозні штрафи. Якщо порушення буде доведено, комісія може накласти штраф у розмірі до шести відсотків від світового річного обороту компанії.

Нагадаємо

Соцмережа X сплатила штраф у 5,24 млн доларів для відновлення роботи в Бразилії. Платформу раніше заблокували за невиконання судових ухвал щодо модерації контенту та призначення представника.

Американський блогер MrBeast хоче купити TikTok на фоні загрози блокування соцмережі в США15.01.25, 18:45 • 32632 перегляди

Ігор Тележніков

Ігор Тележніков

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