Соцмережа X оплатила штраф у понад 5 мільйонів доларів та просить відновити роботу в Бразилії
Київ • УНН
Соцмережа X сплатила штраф у 5,24 млн доларів і подала запит на відновлення роботи в Бразилії. Платформу раніше заблокували за невиконання судових ухвал щодо модерації контенту та призначення представника.
Соцмережа X оплатила штрафи та подала запит на відновлення роботи платформи у Бразилії. Про це пише Reuters, передає УНН.
Деталі
Раніше платформу заблокували після того, як X не виконав ухвали суду щодо модерування ворожих висловлювань і не назвав законного представника в країні, як того вимагає закон.
Згодом коли, соцмережа Маска вирішила підкоритися наказам останніх тижнів, зокрема заблокувати деякі облікові запити, компанія звернулася до суду з проханням дозволити їй відновити роботу в Бразилії.
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А втім, суддя вищої інстанції постановив, що платформі все ще потрібно сплатити трохи понад 5 мільйонів доларів у вигляді штрафів, перш ніж роботу платформи буде відновлено.
Наразі X оплатив штраф у 28,6 мільйона реалів (5,24 мільйона доларів) і вчергове звернувся до суду що скасував заборони на роботу соцмережі в Бразилії.
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Нагадаємо
Депутатки британського парламенту Чі Онвура та Дон Батлер з Лейбористської партії заявили, що можуть викликати Ілона Маска для обговорення впливу його соціальної мережі X на останні расові заворушення у Великій Британії.