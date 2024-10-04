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Соцмережа X оплатила штраф у понад 5 мільйонів доларів та просить відновити роботу в Бразилії

Соцмережа X оплатила штраф у понад 5 мільйонів доларів та просить відновити роботу в Бразилії

Київ • УНН

 • 18034 перегляди

Соцмережа X сплатила штраф у 5,24 млн доларів і подала запит на відновлення роботи в Бразилії. Платформу раніше заблокували за невиконання судових ухвал щодо модерації контенту та призначення представника.

Соцмережа X оплатила штрафи та подала запит на відновлення роботи платформи у Бразилії. Про це пише Reuters, передає УНН.

Деталі

Раніше платформу заблокували після того, як X не виконав ухвали суду щодо модерування ворожих висловлювань і не назвав законного представника в країні, як того вимагає закон.

Згодом коли, соцмережа Маска вирішила підкоритися наказам останніх тижнів, зокрема заблокувати деякі облікові запити, компанія звернулася до суду з проханням дозволити їй відновити роботу в Бразилії.

Соцмережа X призначила законного представника в Бразилії на вимогу суду21.09.24, 06:54 • 30624 перегляди

А втім, суддя вищої інстанції постановив, що платформі все ще потрібно сплатити трохи понад 5 мільйонів доларів у вигляді штрафів, перш ніж роботу платформи буде відновлено. 

Наразі X оплатив штраф у 28,6 мільйона реалів (5,24 мільйона доларів) і вчергове звернувся до суду що скасував заборони на роботу соцмережі в Бразилії. 

X Brasil просить розблокувати платформу для вільного доступу її користувачів на національній території

- цитує Reuters документ поданий юристами X

Нагадаємо

Депутатки британського парламенту Чі Онвура та Дон Батлер з Лейбористської партії заявили, що можуть викликати Ілона Маска для обговорення впливу його соціальної мережі X на останні расові заворушення у Великій Британії. 

Володимир Омельченко

Володимир Омельченко

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