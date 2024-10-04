Соцсеть X оплатила штраф в более 5 миллионов долларов и просит возобновить работу в Бразилии
Киев • УНН
Соцсеть X оплатила штраф в 5,24 млн долларов и подала запрос на возобновление работы в Бразилии. Платформу ранее заблокировали за невыполнение судебных постановлений о модерации контента и назначении представителя.
Соцсеть X оплатила штрафы и подала запрос на возобновление работы платформы в Бразилии. Об этом пишет Reuters, передает УНН.
Детали
Ранее платформу заблокировали после того, как X не выполнил постановление суда о модерировании враждебных высказываний и не назвал законного представителя в стране, как того требует закон.
Впоследствии когда, соцсеть Маска решила подчиниться приказам последних недель, в частности заблокировать некоторые учетные запросы, компания обратилась в суд с просьбой разрешить ей возобновить работу в Бразилии.
Соцсеть X назначила законного представителя в Бразилии по требованию суда21 сентября 2024, 03:54 • 30179 просмотров
А впрочем, судья высшей инстанции постановил, что платформе все еще нужно уплатить чуть более 5 миллионов долларов в виде штрафов, прежде чем работа платформы будет возобновлена.
Сейчас X оплатил штраф в 28,6 миллиона реалов (5,24 миллиона долларов) и в очередной раз обратился в суд что отменил запрет на работу соцсети в Бразилии.
X Brasil просит разблокировать платформу для свободного доступа ее пользователей на национальной территории
Напомним,
Депутаты британского парламента Чи Онвура и Дон Батлер из Лейбористской партии заявили, что могут вызвать Илона Маска для обсуждения влияния его социальной сети X на последние расовые беспорядки в Великобритании.