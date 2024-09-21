Соцсеть X назначила законного представителя в Бразилии по требованию суда

В Бразилии социальная медиа-платформа Илона Маска назначила Рэйчел де Оливейра Консейсао законным представителем. Об этом сообщает Reuters, передает УНН.

Детали

Социальная медиа-платформа X, которая принадлежит Илону Маску, назначила своего законного представителя в Бразилии в ответ на требования Верховного суда страны.

Адвокаты подтвердили, что представителем стала Рэйчел де Оливейра Консейсао. Информация об этом была подана в суд в пятницу.

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