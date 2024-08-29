Бразилия угрожает заблокировать платформу X
Киев • УНН
Суд Бразилии требует от Илона Маска назначить законного представителя X в стране в течение 24 часов. В случае невыполнения платформе грозит временная приостановка деятельности.
Суд Бразилии предоставил Илону Маску ультиматум в отношении его социальной сети X, в котором указывается необходимость назначить в стране законного представителя платформы обмена мгновенными сообщениями.
Пишет УНН со ссылкой на Focus.de и Mundo Conectado.
Детали
Министр Федерального верховного суда (STF) Александр де Мораес издал приказ, согласно которому Илон Маск, владелец социальной сети X (ранее Twitter), назначил нового законного представителя в Бразилии в течение 24 часов.
Решение, опубликованное в официальной учетной записи STF на X, устанавливает критический срок для выполнения этого требования.
В противном случае - приостановление работы платформы в стране.
Контекст
В своем решении судья Александр де Мораес отметил, что в соответствии с законодательством Бразилии об Интернете компаниям, которые нарушают законы страны или конфиденциальность частной информации, грозит временная остановка своей деятельности.
Напряженность между X и судами Бразилии обострилась, когда платформа опубликовала цифровую копию предполагаемого решения Мораеса, которое обрабатывается в тайне. Этот документ, приписываемый министру, содержал угрозу ежедневного штрафа в размере 20 000 реалов для администратора компании, в дополнение к возможности заключения за неповиновение.
В начале месяца X объявила, что прекратит свою деятельность в Бразилии и уволит своих сотрудников из-за «приказов о цензуре» со стороны Федерального верховного суда.
Маск: затримання Дурова - "реклама" свободи слова в США24 августа 2024, 23:06 • 78891 просмотр