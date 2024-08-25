Маск: задержание Дурова - «реклама» свободы слова в США

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Илон Маск прокомментировал задержание Павла Дурова во Франции, назвав это «рекламой» первой поправки к конституции США. Дурова задержали в Париже по подозрению в содействии преступлениям через Telegram.

Маск назвал задержание Дурова рекламой поправки к конституции о свободе слова

Владелец соцсети X, один из самых богатых людей на планете Илон Маск, прокомментировал задержание во Франции основателя мессенджера Telegram Павла Дурова. По его мнению, это стало рекламой первой поправки к конституции США, которая гарантирует свободу слова, передает УНН.

Детали

«Посмотрите эту рекламу первой поправки. Она очень убедительна»,- написал господин Маск в соцсети X. Позже он добавил: «POV: на дворе 2030 год, в Европе вас казнят за то, что вы лайкнули мем».

Павла Дурова задержали в парижском аэропорту Ле Бурже вечером 24 августа, сообщали французские СМИ. Бизнесмена, который имеет французское гражданство, поместили под стражу. Следствие, по данным телеканала TF1/LCI, считает, что Павел Дуров способствовал преступлениям из-за отсутствия модерации в Telegram и недостаточного сотрудничества мессенджера с властями.

Павел Дуров родился и получил образование в Санкт-Петербурге. Он имеет гражданство России, ОАЭ, Франции и Сент-Китса и Невиса. Соучредитель соцсети «ВКонтакте» и мессенджера Telegram. Покинул Россию в 2014 году. Занимает восьмое место в рейтинге Forbes самых богатых россиян ($15,5 млрд).

Лилия Подоляк

Лилия Подоляк

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