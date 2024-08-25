Маск: затримання Дурова - "реклама" свободи слова в США
Київ • УНН
Ілон Маск прокоментував затримання Павла Дурова у Франції, назвавши це "рекламою" першої поправки до конституції США. Дурова затримали в Парижі за підозрою у сприянні злочинам через Telegram.
Маск назвав затримання Дурова рекламою поправки до конституції про свободу слова
Власник соцмережі X, один із найбагатших людей на планеті Ілон Маск, прокоментував затримання у Франції засновника месенджера Telegram Павла Дурова. На його думку, це стало рекламою першої виправлення до конституції США, яка гарантує свободу слова, передає УНН.
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"Погляньте цю рекламу першої поправки. Вона дуже переконлива",— написав пан Маск у соцмережі X. Пізніше він додав: "POV: на дворі 2030 рік, у Європі вас страчують за те, що ви лайкнули мем".
Павла Дурова затримали в паризькому аеропорту Ле Бурже ввечері 24 серпня, повідомляли французькі ЗМІ. Бізнесмена, який має французьке громадянство, помістили під варту. Слідство, за даними телеканалу TF1/LCI, вважає, що Павло Дуров сприяв злочинам через відсутність модерації в Telegram та недостатню співпрацю месенджера з владою.
Павло Дуров народився та здобув освіту в Санкт-Петербурзі. Він має громадянство Росії, ОАЕ, Франції і Сент-Кітса і Невіса. Співзасновник соцмережі "ВКонтакте" та месенджера Telegram. Покинув Росію у 2014 році. Займає восьме місце у рейтингу Forbes найбагатших росіян ($15,5 млрд).