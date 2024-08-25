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Маск: затримання Дурова - "реклама" свободи слова в США

Київ • УНН

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Ілон Маск прокоментував затримання Павла Дурова у Франції, назвавши це "рекламою" першої поправки до конституції США. Дурова затримали в Парижі за підозрою у сприянні злочинам через Telegram.

Маск назвав затримання Дурова рекламою поправки до конституції про свободу слова

Власник соцмережі X, один із найбагатших людей на планеті Ілон Маск, прокоментував затримання у Франції засновника месенджера Telegram Павла Дурова. На його думку, це стало рекламою першої виправлення до конституції США, яка гарантує свободу слова, передає УНН.

Деталі

"Погляньте цю рекламу першої поправки. Вона дуже переконлива",— написав пан Маск у соцмережі X. Пізніше він додав: "POV: на дворі 2030 рік, у Європі вас страчують за те, що ви лайкнули мем".

Павла Дурова затримали в паризькому аеропорту Ле Бурже ввечері 24 серпня, повідомляли французькі ЗМІ. Бізнесмена, який має французьке громадянство, помістили під варту. Слідство, за даними телеканалу TF1/LCI, вважає, що Павло Дуров сприяв злочинам через відсутність модерації в Telegram та недостатню співпрацю месенджера з владою.

Павло Дуров народився та здобув освіту в Санкт-Петербурзі. Він має громадянство Росії, ОАЕ, Франції і Сент-Кітса і Невіса. Співзасновник соцмережі "ВКонтакте" та месенджера Telegram. Покинув Росію у 2014 році. Займає восьме місце у рейтингу Forbes найбагатших росіян ($15,5 млрд).

Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

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