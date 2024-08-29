Бразилія погрожує заблокувати мережу X
Київ • УНН
Суд Бразилії вимагає від Ілона Маска призначити законного представника X в країні протягом 24 годин. У разі невиконання платформі загрожує тимчасове призупинення діяльності.
Суд Бразилії надав Ілону Маску ультиматум щодо його соціальної мережі X, в якому вказується необхідність призначити в країні законного представника платформи обміну миттєвими повідомленнями.
Пише УНН із посиланням на Focus.de та Mundo Conectado.
Деталі
Міністр Федерального верховного суду (STF) Олександр де Мораєс видав наказ, згідно з яким Ілон Маск, власник соціальної мережі X (раніше Twitter), призначив нового законного представника в Бразилії протягом 24 годин.
Рішення, опубліковане в офіційному обліковому записі STF на X, встановлює критичний термін для виконання цієї вимоги.
В іншому випадку - призупинення роботи платформи в країні.
Контекст
У своєму рішенні суддя Олександр де Мораєс зазначив, що відповідно до законодавства Бразилії про Інтернет компаніям, які порушують закони країни або конфіденційність приватної інформації, загрожує тимчасове зупинення своєї діяльності.
Напруженість між X і судами Бразилії загострилася, коли платформа опублікувала цифрову копію передбачуваного рішення Мораеса, яке обробляється в таємниці. Цей документ, приписуваний міністру, містив погрозу щоденного штрафу в розмірі 20 000 реалів для адміністратора компанії, на додаток до можливості ув'язнення за непокору.
На початку місяця X оголосила, що припинить свою діяльність у Бразилії та звільнить своїх співробітників через "накази про цензуру" зі сторони Федерального верховного суду.
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