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Бразилія погрожує заблокувати мережу X

Бразилія погрожує заблокувати мережу X

Київ • УНН

 • 13089 перегляди

Суд Бразилії вимагає від Ілона Маска призначити законного представника X в країні протягом 24 годин. У разі невиконання платформі загрожує тимчасове призупинення діяльності.

Суд Бразилії надав Ілону Маску ультиматум щодо його соціальної мережі X, в якому вказується необхідність призначити в країні законного представника платформи обміну миттєвими повідомленнями.

Пише УНН із посиланням на Focus.de та Mundo Conectado.

Деталі

Міністр Федерального верховного суду (STF) Олександр де Мораєс видав наказ, згідно з яким Ілон Маск, власник соціальної мережі X (раніше Twitter), призначив нового законного представника в Бразилії протягом 24 годин.

Рішення, опубліковане в офіційному обліковому записі STF на X, встановлює критичний термін для виконання цієї вимоги.

В іншому випадку - призупинення роботи платформи в країні.

Контекст

У своєму рішенні суддя Олександр де Мораєс зазначив, що відповідно до законодавства Бразилії про Інтернет компаніям, які порушують закони країни або конфіденційність приватної інформації, загрожує тимчасове зупинення своєї діяльності.

Напруженість між X і судами Бразилії загострилася, коли платформа опублікувала цифрову копію передбачуваного рішення Мораеса, яке обробляється в таємниці. Цей документ, приписуваний міністру, містив погрозу щоденного штрафу в розмірі 20 000 реалів для адміністратора компанії, на додаток до можливості ув'язнення за непокору.

На початку місяця X оголосила, що припинить свою діяльність у Бразилії та звільнить своїх співробітників через "накази про цензуру" зі сторони Федерального верховного суду.

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Ігор Тележніков

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