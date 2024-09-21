Соцмережа X призначила законного представника в Бразилії на вимогу суду
Київ • УНН
Соцмережа X Ілона Маска призначила Рейчел де Олівейру Консейсао своїм законним представником у Бразилії. Це було зроблено у відповідь на вимоги Верховного суду країни.
У Бразилії соціальна медіа-платформа Ілона Маска призначила Рейчел де Олівейра Консейсао законним представником. Про це повідомляє Reuters, передає УНН.
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Соціальна медіа-платформа X, яка належить Ілону Маску, призначила свого законного представника в Бразилії у відповідь на вимоги Верховного суду країни.
Адвокати підтвердили, що представником стала Рейчел де Олівейра Консейсао. Інформацію про це було подано до суду в п’ятницю.
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