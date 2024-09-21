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Соцмережа X призначила законного представника в Бразилії на вимогу суду

Соцмережа X призначила законного представника в Бразилії на вимогу суду

Київ • УНН

 • 30624 перегляди

Соцмережа X Ілона Маска призначила Рейчел де Олівейру Консейсао своїм законним представником у Бразилії. Це було зроблено у відповідь на вимоги Верховного суду країни.

У Бразилії соціальна медіа-платформа Ілона Маска призначила Рейчел де Олівейра Консейсао законним представником. Про це повідомляє Reuters, передає УНН.

Деталі

Соціальна медіа-платформа X, яка належить Ілону Маску, призначила свого законного представника в Бразилії у відповідь на вимоги Верховного суду країни.

Адвокати підтвердили, що представником стала Рейчел де Олівейра Консейсао. Інформацію про це було подано до суду в п’ятницю.

Бразилія погрожує заблокувати мережу X29.08.24, 13:58 • 13089 переглядiв

Юлія Котвицька

Юлія Котвицька

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