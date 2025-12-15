ЕС не планирует снимать санкции с Беларуси после США - Кая Каллас

Европейский Союз не планирует повторять решение Соединенных Штатов Америки о снятии санкций с белорусского "Беларуськалия". Об этом информирует DW, передает УНН.

ЕС не планирует снимать санкции с Беларуси после США, заявила верховный представитель ЕС по иностранным делам Кая Каллас, отвечая на вопрос корреспондентки DW в Брюсселе 15 декабря.

Мы учитываем наши стратегические задачи, одной из которых остается давление на агрессора и его пособников. Именно поэтому мы ввели санкции. Это наша политика