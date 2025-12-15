$42.190.08
ЕС не планирует снимать санкции с Беларуси после США - Кая Каллас

Киев • УНН

 • 46 просмотра

Европейский Союз не планирует снимать санкции с Беларуси, заявила верховный представитель ЕС по иностранным делам Кая Каллас. Это решение принято, несмотря на то, что США 13 декабря объявили о снятии санкций с белорусского калия, действовавших с 2021 года.

ЕС не планирует снимать санкции с Беларуси после США - Кая Каллас

Европейский Союз не планирует повторять решение Соединенных Штатов Америки о снятии санкций с белорусского "Беларуськалия". Об этом информирует DW, передает УНН.

Подробности

ЕС не планирует снимать санкции с Беларуси после США, заявила верховный представитель ЕС по иностранным делам Кая Каллас, отвечая на вопрос корреспондентки DW в Брюсселе 15 декабря.

Мы учитываем наши стратегические задачи, одной из которых остается давление на агрессора и его пособников. Именно поэтому мы ввели санкции. Это наша политика

- ответила Кая Каллас.

Напомним

США ограниченно сняли санкции с трех белорусских юридических лиц, связанных с калийным сектором. Это произошло после того, как власти Беларуси освободили ряд политических заключенных, включая Нобелевского лауреата Алеся Беляцкого.

Лауреат Нобелевской премии и еще 122 оппозиционных деятеля: лукашенко освободил политических заключенных14.12.25, 09:06 • 13603 просмотра

Вита Зеленецкая

