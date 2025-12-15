ЄС не планує знімати санкції з білорусі після США - Кая Каллас

Європейський Союз не планує повторювати рішення Сполучених Штатів Америки щодо зняття санкцій з білоруського "Беларуськалію". Про це інформує DW, передає УНН.

ЄС не планує знімати санкції з білорусі після США, заявила верховний представник ЄС із закордонних справ Кая Каллас, відповідаючи на запитання кореспондентки DW у Брюсселі 15 грудня.

Ми враховуємо наші стратегічні завдання, одним із яких залишається тиск на агресора та його пособників. Саме тому ми ввели санкції. Це наша політика