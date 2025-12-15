$42.190.08
ЄС не планує знімати санкції з білорусі після США - Кая Каллас

Київ • УНН

 • 80 перегляди

Європейський Союз не планує знімати санкції з білорусі, заявила верховний представник ЄС із закордонних справ Кая Каллас. Це рішення прийнято, незважаючи на те, що США 13 грудня оголосили про зняття санкцій з білоруського калію, які діяли з 2021 року.

ЄС не планує знімати санкції з білорусі після США - Кая Каллас

Європейський Союз не планує повторювати рішення Сполучених Штатів Америки щодо зняття санкцій з білоруського "Беларуськалію". Про це інформує DW, передає УНН.

Деталі

ЄС не планує знімати санкції з білорусі після США, заявила верховний представник ЄС із закордонних справ Кая Каллас, відповідаючи на запитання кореспондентки DW у Брюсселі 15 грудня.

Ми враховуємо наші стратегічні завдання, одним із яких залишається тиск на агресора та його пособників. Саме тому ми ввели санкції. Це наша політика

- відповіла Кая Каллас.

Нагадаємо

США обмежено зняли санкції з трьох білоруських юридичних осіб, пов'язаних із калійним сектором. Це сталося після того, як влада білорусі звільнила низку політичних в'язнів, включаючи Нобелівського лауреата Алеся Бяляцького.

Лауреат Нобелівської премії та ще 122 опозиційні діячі: лукашенко звільнив політичних в’язнів14.12.25, 09:06 • 13603 перегляди

Віта Зеленецька

ЕкономікаПолітикаНовини Світу
Санкції
Війна в Україні
Білорусь
Кая Каллас
Європейський Союз
Литва
Сполучені Штати Америки