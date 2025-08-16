ЕС может ослабить санкции против россии в обмен на прекращение огня – СМИ

$41.450.00
48.440.00
ukenru
13:32 • 472 просмотра
Перед визитом Зеленского в Вашингтон: лидеры "коалиции желающих" завтра проведут видеовстречу
12:47 • 5460 просмотра
Имеем успехи на чрезвычайно сложных участках под Добропольем и Покровском: Зеленский провел заседание Ставки
Эксклюзив
10:46 • 14096 просмотра
Саммит Трампа и путина на Аляске: что изменилось для Украины
09:52 • 19385 просмотра
Лидеры Европы сделали заявление после разговора с Зеленским и Трампом о саммите на Аляске: что сказали о территориях и гарантиях безопасности
08:59 • 23269 просмотра
Зеленский в понедельник прибудет в Белый дом, затем возможна встреча с путиным - Трамп
16 августа, 07:28 • 34973 просмотра
Зеленский подтвердил длительный разговор с Трампом об итогах саммита с путиным: собирается в Вашингтон в понедельник
15 августа, 23:06 • 176641 просмотра
Мы не смогли найти полного взаимопонимания, соглашения пока нет: Трамп о переговорах с путиным
15 августа, 20:15 • 172524 просмотра
Британия разместит войска в Украине в течение недели после прекращения огня - The Telegraph
15 августа, 20:08 • 127975 просмотра
Переговоры на Аляске: США рассматривают санкции против нефтяных гигантов рф для прекращения войны
15 августа, 19:11 • 117143 просмотра
Трамп и путин встретились на АляскеPhoto
Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+27°
3.5м/с
33%
749мм
Популярные новости
Рекордный марсианский метеорит за $5,3 млн и его продажа спровоцировали международный скандал16 августа, 03:37 • 24964 просмотра
Тысячи иностранных наемников в рядах РФ не могут покинуть фронт после окончания контракта - проект "Хочу жить"16 августа, 03:52 • 38164 просмотра
Трамп имел долгий разговор с Зеленским на обратном рейсе с Аляски - CNN16 августа, 06:49 • 38008 просмотра
В США женщина нашла в алмазном парке белый бриллиант стоимостью почти 30 000 долларовPhotoVideo16 августа, 07:05 • 18462 просмотра
Послы ЕС экстренно собираются после встречи Трампа и путина07:47 • 28000 просмотра
публикации
Взяточник во власти: как Кузьминых избегает приговора, живет за счет налогоплательщиков и продвигает инициативы, невыгодные украинцам
Эксклюзив
15 августа, 11:14 • 267046 просмотра
Ми-8 уничтожают дроны рф, а их ремонт будет контролировать компания из орбиты российского ОПК – в чью пользу это решение?15 августа, 10:28 • 231153 просмотра
Не будет переломной: политолог назвал возможные сценарии встречи Трампа и путина
Эксклюзив
15 августа, 09:48 • 236891 просмотра
Праздничный стол на Успение Богородицы: подборка проверенных рецептов пироговPhoto15 августа, 07:14 • 248276 просмотра
На распутье: ближайшее голосование за Defence City может изменить будущее украинской авиации
Эксклюзив
14 августа, 14:49 • 329641 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Эмманюэль Макрон
Кир Стармер
Урсула фон дер Ляйен
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Аляска
Европа
Вашингтон
Реклама
УНН Lite
В США женщина нашла в алмазном парке белый бриллиант стоимостью почти 30 000 долларовPhotoVideo16 августа, 07:05 • 18603 просмотра
Рекордный марсианский метеорит за $5,3 млн и его продажа спровоцировали международный скандал16 августа, 03:37 • 25108 просмотра
Netflix показал трейлер второй части второго сезона «Уэнсдей»Video14 августа, 14:12 • 146378 просмотра
Присциллу Пресли обвинили в «отключении» дочери от аппарата жизнеобеспечения: вдова музыканта отвергла иск на 50 млн долларов14 августа, 09:44 • 225367 просмотра
Balenciaga продает сумку, похожую на пакет из супермаркета, за 1000 долларов13 августа, 14:38 • 162675 просмотра
Актуальное
Фокс Ньюс
Таймс
Хранитель
Беспилотный летательный аппарат
Facebook

ЕС может ослабить санкции против россии в обмен на прекращение огня – СМИ

Киев • УНН

 • 878 просмотра

Евросоюз рассматривает возможность ослабления санкций против россии при условии соблюдения прекращения огня. Послы ЕС обсуждают предложение после встречи Дональда Трампа с владимиром путиным.

ЕС может ослабить санкции против россии в обмен на прекращение огня – СМИ

Европа может ослабить санкции против россии, если российский диктатор владимир путин обязуется соблюдать прекращение огня в течение определенных сроков. Об этом пишет УНН со ссылкой на The Telegraph.

Детали

В данный момент послы Евросоюза встречаются для экстренных переговоров в Брюсселе после встречи Дональда Трампа с российским диктатором владимиром путиным.

Высокопоставленные дипломаты обсуждают, что может предложить ЕС для достижения перемирия в Украине.

Европейцы еще не определились с временными рамками своего предложения по ослаблению санкций в обмен на перемирие.

Дополнение

Представитель Европейской комиссии Арианна Подеста не предоставила дополнительных деталей, но обозначила сроки следующего раунда мер против поссии.

"Европейский Союз заявил, что надеется принять 19-й пакет санкций против России в следующем месяце", - передает издание.

Президент Франции Эммануэль Макрон сообщил о координационной встрече по Украине. Будут обсуждаться гарантии безопасности, которые будут сопровождать длительный мир.

Павел Зинченко

политикаНовости Мира
Владимир Путин
Ежедневная газета "Дейли Телеграф"
Европейская комиссия
Дональд Трамп
Европейский Союз
Эмманюэль Макрон
Брюссель
Франция
Украина