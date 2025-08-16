ЕС может ослабить санкции против россии в обмен на прекращение огня – СМИ
Киев • УНН
Евросоюз рассматривает возможность ослабления санкций против россии при условии соблюдения прекращения огня. Послы ЕС обсуждают предложение после встречи Дональда Трампа с владимиром путиным.
Европа может ослабить санкции против россии, если российский диктатор владимир путин обязуется соблюдать прекращение огня в течение определенных сроков. Об этом пишет УНН со ссылкой на The Telegraph.
Детали
В данный момент послы Евросоюза встречаются для экстренных переговоров в Брюсселе после встречи Дональда Трампа с российским диктатором владимиром путиным.
Высокопоставленные дипломаты обсуждают, что может предложить ЕС для достижения перемирия в Украине.
Европейцы еще не определились с временными рамками своего предложения по ослаблению санкций в обмен на перемирие.
Дополнение
Представитель Европейской комиссии Арианна Подеста не предоставила дополнительных деталей, но обозначила сроки следующего раунда мер против поссии.
"Европейский Союз заявил, что надеется принять 19-й пакет санкций против России в следующем месяце", - передает издание.
Президент Франции Эммануэль Макрон сообщил о координационной встрече по Украине. Будут обсуждаться гарантии безопасности, которые будут сопровождать длительный мир.