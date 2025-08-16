ЄС може послабити санкції проти росії в обмін на припинення вогню – ЗМІ
Київ • УНН
Євросоюз розглядає можливість послаблення санкцій проти росії за умови дотримання припинення вогню. Посли ЄС обговорюють пропозицію після зустрічі Дональда Трампа з володимиром путіним.
Європа може послабити санкції проти росії, якщо російський диктатор володимир путін зобов'яжеться дотримуватися припинення вогню протягом певних термінів. Про це пише УНН з посилання на The Telegraph.
Деталі
В даний момент посли Євросоюзу зустрічаються для екстрених переговорів у Брюсселі після зустрічі Дональда Трампа з російським диктатором володимиром путіним.
Високопоставлені дипломати обговорюють, що може запропонувати ЄС для досягнення перемир'я в Україні.
Європейці ще не визначилися з часовими рамками своєї пропозиції щодо послаблення санкцій в обмін на перемир'я.
Доповнення
Речниця Європейської комісії Аріанна Подеста не надала додаткових деталей, але зазначила терміни наступного раунду заходів проти росії.
"Європейський Союз заявив, що сподівається ухвалити 19-й пакет санкцій проти росії наступного місяця", - передає видання.
Президент Франції Еммануель Макрон повідомив про координаційну зустріч щодо України. Обговорюватимуться гарантії безпеки, які супроводжуватимуть тривалий мир.