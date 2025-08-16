ЄС може послабити санкції проти росії в обмін на припинення вогню – ЗМІ

Європа може послабити санкції проти росії, якщо російський диктатор володимир путін зобов'яжеться дотримуватися припинення вогню протягом певних термінів. Про це пише УНН з посилання на The Telegraph.

Деталі

В даний момент посли Євросоюзу зустрічаються для екстрених переговорів у Брюсселі після зустрічі Дональда Трампа з російським диктатором володимиром путіним.

Високопоставлені дипломати обговорюють, що може запропонувати ЄС для досягнення перемир'я в Україні.

Європейці ще не визначилися з часовими рамками своєї пропозиції щодо послаблення санкцій в обмін на перемир'я.

Доповнення

Речниця Європейської комісії Аріанна Подеста не надала додаткових деталей, але зазначила терміни наступного раунду заходів проти росії.

"Європейський Союз заявив, що сподівається ухвалити 19-й пакет санкцій проти росії наступного місяця", - передає видання.

Президент Франції Еммануель Макрон повідомив про координаційну зустріч щодо України. Обговорюватимуться гарантії безпеки, які супроводжуватимуть тривалий мир.