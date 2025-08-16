ЄС може послабити санкції проти росії в обмін на припинення вогню – ЗМІ

$41.450.00
48.440.00
ukenru
12:47 • 4018 перегляди
Маємо успіхи на надзвичайно складних ділянках під Добропіллям і Покровськом: Зеленський провів засідання Ставки
Ексклюзив
10:46 • 13174 перегляди
Саміт Трампа та путіна на Алясці: що змінилося для України
09:52 • 18608 перегляди
Лідери Європи зробили заяву після розмови з Зеленським і Трампом про саміт на Алясці: що сказали про території та гарантії безпеки
08:59 • 22570 перегляди
Зеленський у понеділок прибуде до Білого дому, потім можлива зустріч з путіним - Трамп
07:28 • 34403 перегляди
Зеленський підтвердив тривалу розмову з Трампом про підсумки саміту з путіним: збирається у Вашингтон у понеділок
15 серпня, 23:06 • 174851 перегляди
Ми не змогли знайти повного порозуміння, угоди поки немає: Трамп про переговори із путіним
15 серпня, 20:15 • 171483 перегляди
Британія розмістить війська в Україні протягом тижня після припинення вогню - The Telegraph
15 серпня, 20:08 • 126992 перегляди
Переговори на Алясці: США розглядають санкції проти нафтових гігантів рф для припинення війни
15 серпня, 19:11 • 116219 перегляди
Трамп та путін зустрілись на АлясціPhoto
15 серпня, 18:26 • 102183 перегляди
Українські військові зупинили просування ворога на Покровському напрямку: зачищено сім населених пунктів
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+27°
3м/с
35%
750мм
Популярнi новини
Рекордний марсіанський метеорит за $5,3 млн і його продаж спровокував міжнародний скандал16 серпня, 03:37 • 24315 перегляди
Тисячі іноземних найманців у лавах рф не можуть покинути фронт після закінчення контракту - проєкт "Хочу жить" 16 серпня, 03:52 • 37668 перегляди
Трамп мав довгу розмову із Зеленським на зворотному рейсі з Аляски - CNN16 серпня, 06:49 • 37479 перегляди
У США жінка знайшла в алмазному парку білий діамант вартістю майже 30 000 доларів PhotoVideo16 серпня, 07:05 • 17776 перегляди
Посли ЄС екстрено збираються після зустрічі Трампа та путіна07:47 • 27511 перегляди
Публікації
Хабарник у владі: як Кузьміних уникає вироку, живе за кошт платників податків і просуває ініціативи невигідні українцям
Ексклюзив
15 серпня, 11:14 • 265358 перегляди
Ми-8 нищать дрони рф, а їх ремонт контролюватиме компанія з орбіти російського ОПК - на чию користь це рішення?15 серпня, 10:28 • 229741 перегляди
Не буде переломною: політолог назвав можливі сценарії зустрічі Трампа та путіна
Ексклюзив
15 серпня, 09:48 • 235485 перегляди
Святковий стіл на Успіння Богородиці: добірка перевірених рецептів пирогівPhoto15 серпня, 07:14 • 246975 перегляди
На роздоріжжі: найближче голосування за Defence City може змінити майбутнє української авіації
Ексклюзив
14 серпня, 14:49 • 328391 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Урсула фон дер Ляєн
Марко Рубіо
Александр Стубб
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Аляска
Європа
Білий дім
Реклама
УНН Lite
У США жінка знайшла в алмазному парку білий діамант вартістю майже 30 000 доларів PhotoVideo16 серпня, 07:05 • 17821 перегляди
Рекордний марсіанський метеорит за $5,3 млн і його продаж спровокував міжнародний скандал16 серпня, 03:37 • 24359 перегляди
Актор Том Круз відмовився від запрошення Трампа на вручення Премії Центру Кеннеді15 серпня, 20:50 • 75867 перегляди
Netflix показав трейлер другої частини другого сезону "Венздей"Video14 серпня, 14:12 • 145749 перегляди
Прісциллу Преслі звинуватили у "відключенні" доньки від апарату життєзабезпечення: вдова музиканта відкинула позов на 50 млн доларів14 серпня, 09:44 • 224790 перегляди
Актуальне
Fox News
The Times
Гривня
Економіст (журнал)
The Guardian

ЄС може послабити санкції проти росії в обмін на припинення вогню – ЗМІ

Київ • УНН

 • 242 перегляди

Євросоюз розглядає можливість послаблення санкцій проти росії за умови дотримання припинення вогню. Посли ЄС обговорюють пропозицію після зустрічі Дональда Трампа з володимиром путіним.

ЄС може послабити санкції проти росії в обмін на припинення вогню – ЗМІ

Європа може послабити санкції проти росії, якщо російський диктатор володимир путін зобов'яжеться дотримуватися припинення вогню протягом певних термінів. Про це пише УНН з посилання на The Telegraph.

Деталі

В даний момент посли Євросоюзу зустрічаються для екстрених переговорів у Брюсселі після зустрічі Дональда Трампа з російським диктатором володимиром путіним.

Високопоставлені дипломати обговорюють, що може запропонувати ЄС для досягнення перемир'я в Україні.

Європейці ще не визначилися з часовими рамками своєї пропозиції щодо послаблення санкцій в обмін на перемир'я.

Доповнення

Речниця Європейської комісії Аріанна Подеста не надала додаткових деталей, але зазначила терміни наступного раунду заходів проти росії.

"Європейський Союз заявив, що сподівається ухвалити 19-й пакет санкцій проти росії наступного місяця", - передає видання.

Президент Франції Еммануель Макрон повідомив про координаційну зустріч щодо України. Обговорюватимуться гарантії безпеки, які супроводжуватимуть тривалий мир.

Павло Зінченко

ПолітикаНовини Світу
Володимир Путін
Дейлі телеграф
Європейська комісія
Дональд Трамп
Європейський Союз
Емманюель Макрон
Брюссель
Франція
Україна