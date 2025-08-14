В ЄС сподіваються ухвалити 19-й пакет санкцій проти росії наступного місяця - Bloomberg
Київ • УНН
Європейський Союз планує ухвалити 19-й пакет санкцій проти росії наступного місяця. Це продовжить тиск на Кремль через війну в Україні.
Речниця Європейської комісії Аріанна Подеста не надала додаткових деталей, але зазначила терміни наступного раунду заходів проти росії.
Передає УНН із посиланням на Bloomberg.
Буде продовжено тиск на кремль, оскільки агресивна війна рф в Україні все ще триває. Блок Європейського союзу прагне підтримувати необхідни заходи впливу щодо країни-агресора.
Речниця Європейської комісії Аріанна Подеста на щоденному брифінгу для преси в Брюсселі в четвер надала детальну інформацію щодо термінів введення наступного пакету санкцій проти Росії, однак не надала додаткових подробиць щодо того, що саме може бути включено до цього пакету
Зазначимо, що декілька днів тому, Верховний представник Євросоюзу з питань закордонних справ Кая Каллас повідомляла про роботу над 19-м пакетом санкцій проти росії.
Посадовиця наголошувала, що поступки рф поки що не розглядаються.
Оскільки Росія ще не погодилася на повне і беззастережне припинення вогню, ми навіть не повинні говорити про поступки
