В ЄС сподіваються ухвалити 19-й пакет санкцій проти росії наступного місяця - Bloomberg

Київ • УНН

 • 882 перегляди

Європейський Союз планує ухвалити 19-й пакет санкцій проти росії наступного місяця. Це продовжить тиск на Кремль через війну в Україні.

В ЄС сподіваються ухвалити 19-й пакет санкцій проти росії наступного місяця - Bloomberg

Речниця Європейської комісії Аріанна Подеста не надала додаткових деталей, але зазначила терміни наступного раунду заходів проти росії.

Передає УНН із посиланням на Bloomberg.

Європейський Союз заявив, що сподівається ухвалити 19-й пакет санкцій проти Росії наступного місяця.

- передає видання. 

Буде продовжено тиск на кремль, оскільки агресивна війна рф в Україні все ще триває. Блок Європейського союзу прагне підтримувати необхідни заходи впливу щодо країни-агресора.

Речниця Європейської комісії Аріанна Подеста на щоденному брифінгу для преси в Брюсселі в четвер надала детальну інформацію щодо термінів введення наступного пакету санкцій проти Росії, однак не надала додаткових подробиць щодо того, що саме може бути включено до цього пакету

- інформує Bloomberg.

Зазначимо, що декілька днів тому, Верховний представник Євросоюзу з питань закордонних справ Кая Каллас повідомляла про роботу над 19-м пакетом санкцій проти росії. 

Британія відмовилась від планів розміщення миротворців в Україні, але обіцяє "жорсткі санкції" для тиску на рф - The Times14.08.25, 09:43 • 2046 переглядiв

Посадовиця наголошувала, що поступки рф поки що не розглядаються.

Оскільки Росія ще не погодилася на повне і беззастережне припинення вогню, ми навіть не повинні говорити про поступки

- зауважила Каллас.

Китай ввів санкції проти двох банків з ЄС13.08.25, 20:48 • 6062 перегляди

Ігор Тележніков

