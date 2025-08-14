В ЄС сподіваються ухвалити 19-й пакет санкцій проти росії наступного місяця - Bloomberg

Речниця Європейської комісії Аріанна Подеста не надала додаткових деталей, але зазначила терміни наступного раунду заходів проти росії.

Передає УНН із посиланням на Bloomberg.

Буде продовжено тиск на кремль, оскільки агресивна війна рф в Україні все ще триває. Блок Європейського союзу прагне підтримувати необхідни заходи впливу щодо країни-агресора.

Речниця Європейської комісії Аріанна Подеста на щоденному брифінгу для преси в Брюсселі в четвер надала детальну інформацію щодо термінів введення наступного пакету санкцій проти Росії, однак не надала додаткових подробиць щодо того, що саме може бути включено до цього пакету