В ЕС надеются принять 19-й пакет санкций против России в следующем месяце - Bloomberg
Киев • УНН
Европейский Союз планирует принять 19-й пакет санкций против России в следующем месяце. Это продолжит давление на Кремль из-за войны в Украине.
Представитель Европейской комиссии Арианна Подеста не предоставила дополнительных деталей, но отметила сроки следующего раунда мер против России.
Передает УНН со ссылкой на Bloomberg.
Европейский Союз заявил, что надеется принять 19-й пакет санкций против России в следующем месяце.
Будет продолжено давление на Кремль, поскольку агрессивная война РФ в Украине все еще продолжается. Блок Европейского союза стремится поддерживать необходимые меры воздействия в отношении страны-агрессора.
Представитель Европейской комиссии Арианна Подеста на ежедневном брифинге для прессы в Брюсселе в четверг предоставила подробную информацию о сроках введения следующего пакета санкций против России, однако не предоставила дополнительных подробностей относительно того, что именно может быть включено в этот пакет
Отметим, что несколько дней назад Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам Кая Каллас сообщала о работе над 19-м пакетом санкций против России.
Чиновница подчеркивала, что уступки РФ пока не рассматриваются.
Поскольку Россия еще не согласилась на полное и безоговорочное прекращение огня, мы даже не должны говорить об уступках
