В ЕС надеются принять 19-й пакет санкций против России в следующем месяце - Bloomberg

Представитель Европейской комиссии Арианна Подеста не предоставила дополнительных деталей, но отметила сроки следующего раунда мер против России.

Передает УНН со ссылкой на Bloomberg.

Будет продолжено давление на Кремль, поскольку агрессивная война РФ в Украине все еще продолжается. Блок Европейского союза стремится поддерживать необходимые меры воздействия в отношении страны-агрессора.

Представитель Европейской комиссии Арианна Подеста на ежедневном брифинге для прессы в Брюсселе в четверг предоставила подробную информацию о сроках введения следующего пакета санкций против России, однако не предоставила дополнительных подробностей относительно того, что именно может быть включено в этот пакет