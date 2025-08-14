$41.510.09
14567 просмотра
Верховный Суд самоустранился от выполнения конституционных обязанностей по делу банка "Конкорд" - судья в отставке
Эксклюзив
51790 просмотра
Повлияли ли погодные условия на урожай картофеля в Украине: в Ассоциации производителей дали ответ
33316 просмотра
В Украине подтверждены новые субварианты коронавируса "Nimbus" и "Stratus" - Минздрав
32478 просмотра
КНДР может перебросить в россию еще 6000 военных и до сотни единиц техники - Буданов
Эксклюзив
32082 просмотра
Есть дефицит и ситуация ухудшается каждый месяц: эксперт о водителях частных маршруток
13 августа, 19:25
Кабмин предлагает усилить ответственность за нарушение комендантского часа
13 августа, 16:57
Трамп назвал условие встречи с путиным и Зеленским
13 августа, 15:45
Мы согласовали 5 общих принципов по завершению войны: Зеленский о переговорах с президентом США и европейскими лидерами
Эксклюзив
13 августа, 14:07
Defence City – возможность не потерять авиацию: в Верховной Раде работают над поддержкой отрасли
13 августа, 13:29
Число жертв среди гражданских в Украине в июле достигло трехлетнего максимума, больше было только в начале вторжения рф - ООН
В ЕС надеются принять 19-й пакет санкций против России в следующем месяце - Bloomberg

Киев • УНН

 • 750 просмотра

Европейский Союз планирует принять 19-й пакет санкций против России в следующем месяце. Это продолжит давление на Кремль из-за войны в Украине.

В ЕС надеются принять 19-й пакет санкций против России в следующем месяце - Bloomberg

Представитель Европейской комиссии Арианна Подеста не предоставила дополнительных деталей, но отметила сроки следующего раунда мер против России.

Передает УНН со ссылкой на Bloomberg.

Европейский Союз заявил, что надеется принять 19-й пакет санкций против России в следующем месяце.

- передает издание.

Будет продолжено давление на Кремль, поскольку агрессивная война РФ в Украине все еще продолжается. Блок Европейского союза стремится поддерживать необходимые меры воздействия в отношении страны-агрессора.

Представитель Европейской комиссии Арианна Подеста на ежедневном брифинге для прессы в Брюсселе в четверг предоставила подробную информацию о сроках введения следующего пакета санкций против России, однако не предоставила дополнительных подробностей относительно того, что именно может быть включено в этот пакет

- информирует Bloomberg.

Отметим, что несколько дней назад Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам Кая Каллас сообщала о работе над 19-м пакетом санкций против России.

Британия отказалась от планов размещения миротворцев в Украине, но обещает "жесткие санкции" для давления на рф - The Times14.08.25, 09:43 • 2038 просмотров

Чиновница подчеркивала, что уступки РФ пока не рассматриваются.

Поскольку Россия еще не согласилась на полное и безоговорочное прекращение огня, мы даже не должны говорить об уступках

- отметила Каллас.

Китай ввел санкции против двух банков из ЕС13.08.25, 20:48 • 6062 просмотра

Игорь Тележников

политикаНовости Мира
Кайя Каллас
Bloomberg L.P.
Европейский Союз
Украина