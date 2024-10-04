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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Актуальное
ЕС готовит санкции против Ирана за поставки баллистических ракет россии - Bloomberg

ЕС готовит санкции против Ирана за поставки баллистических ракет россии - Bloomberg

Киев  •  УНН

4 октября 2024, 08:54  •  3919 просмотра

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ЕС планирует ввести санкции против Ирана за поставки баллистических ракет россии. Первый пакет ограничений будет касаться около десятка физических и юридических лиц, включая компании машиностроительной, металлургической и авиационной отраслей.

Европейский союз готовит пакет санкций, направленных против Ирана за поставки россии баллистических ракет, пишет Bloomberg со ссылкой на свои источники, передает УНН.

Первый пакет ограничений будет касаться около десятка физических и юридических лиц, включая машиностроительные, металлургические и авиационные компании. По словам собеседников Bloomberg, ЕС намерен одобрить санкции к тому времени, когда лидеры Евросоюза соберутся на саммит в Брюсселе в конце этого месяца.

Ограничения ЕС станут первым ответом на поставки ракет, и сейчас рассматриваются дополнительные списки, отмечает Bloomberg

Кроме того, США заявили, что введут санкции против Ирана за его недавнее нападение на Израиль, и хотят, чтобы союзники сделали то же самое.

По оценкам США и Европы, в прошлом месяце Иран поставил россии баллистические ракеты. Это вызвало санкции со стороны США, Германии, Франции и Великобритании.  Иран также предоставил москве сотни ударных беспилотников и другое оружие. Тегеран отрицает отправку ракет в россию.

Напомним 

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Иран отправил баллистические ракеты малой дальности россии. 

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что лучшая возможность помочь Украине - предоставлять соответствующее оружие и помогать сбивать вражеские ракеты в небе над Украиной.

Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

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