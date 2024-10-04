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ЄС готує санкції проти Ірану за постачання балістичних ракет росії - Bloomberg

ЄС готує санкції проти Ірану за постачання балістичних ракет росії - Bloomberg

Київ • УНН

 • 54050 перегляди

ЄС планує ввести санкції проти Ірану за постачання балістичних ракет росії. Перший пакет обмежень стосуватиметься близько десятка фізичних і юридичних осіб, включаючи компанії машинобудівної, металургійної та авіаційної галузей.

Європейський союз готує пакет санкцій, спрямованих проти Ірану за постачання росії балістичних ракет, пише Bloomberg із посиланням на свої джерела, передає УНН.

Перший пакет обмежень стосуватиметься близько десятка фізичних і юридичних осіб, включно з машинобудівними, металургійними та авіаційними компаніями. За словами співрозмовників Bloomberg, ЄС має намір схвалити санкції до того часу, коли лідери Євросоюзу зберуться на саміт у Брюсселі наприкінці цього місяця.

Обмеження ЄС стануть першою відповіддю на постачання ракет, і наразі розглядаються додаткові списки,зазначає Bloomberg

Крім того, США заявили, що введуть санкції проти Ірану за його нещодавній напад на Ізраїль, і хочуть, щоб союзники зробили те саме.

За оцінками США і Європи, минулого місяця Іран поставив росії балістичні ракети. Це викликало санкції з боку США, Німеччини, Франції та Великої Британії.  Іран також надав москві сотні ударних безпілотників та іншу зброю. Тегеран заперечує відправку ракет до росії.

Нагадаємо 

Держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що Іран відправив балістичні ракети малої дальності росії. 

Президент України Володимир Зеленський заявив, що найкраща можливість допомогти Україні - надавати відповідну зброю та допомагати збивати ворожі ракети в небі над Україною.

Тетяна Краєвська

Тетяна Краєвська

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